2020-07-07T13:54:46+03:00
Общество

В воронежском храме под снятыми иконами обнаружили «отпечатки» святых

Необычное явление заметили прихожане церкви преподобного Сергия Радонежского
Елена ФЕДЯШЕВА
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"Силуэты" обнаружились в правом крыле храма"Силуэты" обнаружились в правом крыле храмаФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В храме во имя преподобного Сергия Радонежского, расположенном на окраине Воронежа, идет ремонт – рабочие расписывают стены и своды. На днях сняли со стен правого крыла иконы и ахнули: под образами Богородицы трех радостей и архангела Гавриила остались следы, напоминающие силуэты святых.

Прихожане видят в этом отпечатке фигуру архангела Гавриила. Именно эта икона висела здесь. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Прихожане видят в этом отпечатке фигуру архангела Гавриила. Именно эта икона висела здесь.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Прихожане зашептались – «чудо!» и начали фотографировать знаки на закопченных стенах. История знает немало подобных явлений, но обычно «лики проявлялись» под рукописными, чудотворными или старинными иконами. Здесь же силуэты возникли под обычными, напечатанными на картоне, иконами.

Снятая со стены икона архангела Гавриила Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Снятая со стены икона архангела ГавриилаФото: Елена ФЕДЯШЕВА

Настоятель храма Сергия Радонежского отец Александр не видит в произошедшем никакого чуда и объясняет «фигуры» причудливым наложением копоти на стены:

- За два года стены храма покрываются такой копотью от свеч. Вероятно, физики смогли бы объяснить это явление просто. Возможно, на это как-то повлияла разница температур под иконами. Но человек ищет чуда. Правда, совсем не там. Чудеса, действительно, бывают, и иные. Чудо это то, что меняет человека нравственно и духовно.

А на этот месте была икона Богородицы трех радостей Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

А на этот месте была икона Богородицы трех радостейФото: Елена ФЕДЯШЕВА

Кстати, раньше ничего подобного в храме Сергия Радонежского не наблюдали, хотя реконструкция здесь идет полным ходом, и роспись стен выполнена на треть. Пока рабочие не закрасили отпечатки, их спешат запечатлеть не только прихожане, но и представители духовенства. Хоть и не чудо, а чуднО.

Икона Богородицы трех радостей Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Икона Богородицы трех радостейФото: Елена ФЕДЯШЕВА

Храм преподобного Сергия Радонежского Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Храм преподобного Сергия РадонежскогоФото: Елена ФЕДЯШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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