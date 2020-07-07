В воронежском храме под снятыми иконами обнаружили «отпечатки» святых

В храме во имя преподобного Сергия Радонежского, расположенном на окраине Воронежа, идет ремонт – рабочие расписывают стены и своды. На днях сняли со стен правого крыла иконы и ахнули: под образами Богородицы трех радостей и архангела Гавриила остались следы, напоминающие силуэты святых.

Прихожане видят в этом отпечатке фигуру архангела Гавриила. Именно эта икона висела здесь.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Прихожане зашептались – «чудо!» и начали фотографировать знаки на закопченных стенах. История знает немало подобных явлений, но обычно «лики проявлялись» под рукописными, чудотворными или старинными иконами. Здесь же силуэты возникли под обычными, напечатанными на картоне, иконами.

Снятая со стены икона архангела ГавриилаФото: Елена ФЕДЯШЕВА

Настоятель храма Сергия Радонежского отец Александр не видит в произошедшем никакого чуда и объясняет «фигуры» причудливым наложением копоти на стены:

- За два года стены храма покрываются такой копотью от свеч. Вероятно, физики смогли бы объяснить это явление просто. Возможно, на это как-то повлияла разница температур под иконами. Но человек ищет чуда. Правда, совсем не там. Чудеса, действительно, бывают, и иные. Чудо это то, что меняет человека нравственно и духовно.

А на этот месте была икона Богородицы трех радостейФото: Елена ФЕДЯШЕВА

Кстати, раньше ничего подобного в храме Сергия Радонежского не наблюдали, хотя реконструкция здесь идет полным ходом, и роспись стен выполнена на треть. Пока рабочие не закрасили отпечатки, их спешат запечатлеть не только прихожане, но и представители духовенства. Хоть и не чудо, а чуднО.

Икона Богородицы трех радостейФото: Елена ФЕДЯШЕВА