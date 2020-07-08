Льготная ипотека под 6,5% в Воронеже: где взять и какую квартиру купить

В 2020 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию более 2 млн квадратных метров жилья. По данным Банка России, только за 4 первых месяца этого года объем ипотечных жилищных кредитов, выданных жителям нашего региона, составил 14,9 млрд рублей. Все это говорит о том, что вопрос о собственных квадратных метрах остается актуальным для тысяч семей.

В России недавно начала действовать программа льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 6,5% годовых. Мы решили разобраться в условиях и посмотреть, насколько новая госпрограмма отличается от уже действующих. С этими вопросами мы обратились к экспертам ипотечного и жилищного рынков.

«КЛИЕНТЫ САМИ СМОГУТ ВЫБРАТЬ НАИБОЛЕЕ КОМФОРТНЫЙ ВАРИАНТ»

Кому положена новая льготная ипотека, а также о ставках и сроках мы поговорили с Юлией ПОДРЕЗОВОЙ, начальником отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Воронежского отделения ПАО Сбербанк:

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- Многие ли уже воспользовались новой госпрограммой по ипотеке под 6,5% в вашем банке?

- С момента запуска ипотеки с господдержкой - менее, чем за 2 месяца - более 800 наших клиентов в Воронежской области оформили ипотеку по льготной ставке. Основное преимущество этой программы - доступность. Необходим минимальный пакет документов по объекту недвижимости.

С 16 июня Сбербанк снизил требования по первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости. А значит еще больше семей смогут обзавестись собственным жильем на выгодных условиях. Срок кредита - до 20 лет - позволяет подобрать комфортный платеж.

Базовая ставка по госпрогорамме 2020 в Сбербанке составляет от 6,4% годовых, а с учетом дисконта за электронную регистрацию действует дополнительная скидка в 0,3 процентных пункта. Таким образом льготная ставка снижается до 6,1% годовых.

Сегодня доля Сбербанка по выдачам ипотеки с господдержкой составляет 47% от общего объема льготной ипотеки в России, по данным АО «ДОМ.РФ».

- Какое жилье попадает под действие льготной программы?

- В Воронежской области, как и в большинстве регионов России, в рамках программы господдержки можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке (как в строящемся, так и в уже готовом доме) у юридического лица . Стоимость недвижимости не ограничена, а вот сумма кредита не может превышать 6 млн.руб, для объектов на территории Воронежа и Воронежской области.

Для выбора подходящей квартиры от проверенного застройщик клиентам доступен каталог аккредитованных Сбербанком новостроек по всей России на портале DomClick.ru с удобным поиском и просмотром квартиры онлайн.

- Какие требования предъявляются сегодня к заемщикам?

- Возраст заемщика от 21 до 75 лет. Возможен учет неподтвержденного дохода, а также одобрение ипотеки неработающим пенсионерам лишь по пенсии. В остальном все стандартно: необходимо не менее 6 месяцев на последнем месте работы, или не менее 4 зачислений, если речь идет о зарплатном клиенте Сбербанка.

- Какие собственные программы поддержки для ипотечных заемщиков предлагают в вашем банке?

- В партнерстве с застройщиками мы стремимся сделать приобретение жилья максимально доступным для наших клиентов. С 16 июня воронежцы сами могут выбрать наиболее комфортный вариант субсидирования процентной ставки в Сбербанке - увеличенный дисконт в первые 2 года выплаты ипотеки либо стандартную скидку на весь срок кредита

Скидка составляет до 3,5 процентных пункта на ставку по ипотеке в рамках программы субсидирования с застройщиками. Дисконт действует 2 года с даты получения кредита. Таким образом льготная ставка с учетом скидки составляет от 2,6% годовых при сроке ипотеки до 7 лет.

Заботясь о своих клиентах, команда Сбербанка все больше сервисов переводит в онлайн режим. Например, для подачи заявки на ипотеку, в т.ч. в новостройке с господдержкой, не надо идти в офис. Все необходимые операции сегодня можно сделать через интернет-сервис Сбербанка DomClick.ru.

«Малоэтажные ЖК в пригороде становятся востребованным форматом жилья»

Сейчас, по мнению многих экспертов, самый выгодный момент для покупки жилья именно в новостройке. Так ли это? Об этом мы поговорили с Ларисой СОБОЛЕВОЙ, руководителем обособленного подразделения ООО «ВИТ-СТРОЙ» в Воронежской области:

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- Какие тенденции сегодня на строительном рынке?

- До середины осени изменений в ценовой политике в сторону увеличения мы не предполагаем , да и на рынке, думаем, вряд ли произойдут серьезные изменения. Предпосылок к тому, чтобы жилье дешевело, тоже нет. Повышается себестоимость строительства из-за девальвации рубля. Есть материалы, такие как металл, отделочные материалы, часть из которых импортные и не имеют отечественного аналога, соответственно их удорожание сказывается на себестоимости, логистика подорожала.

Мы предоставляем дисконты на отдельные варианты. Делать сейчас крупные распродажи не планируем, так как при существенных скидках на общем фоне повышения себестоимости это приведет к снижению качества, а мы предпочитаем выдерживать заявленное качество строительства.

Кроме, того, в условиях перехода отрасли на новую модель финансирования – эскроу счета, предполагающую привлечение банковского кредита вместо средств дольщиков, многие застройщики находятся в условиях, когда банки-кредиторы не позволят менять финансовую модель. Наша компания одна из первых начала работу по эскроу-счетам, и до их пор мы строим на собственные средства, без привлечения кредитов банков, что позволяет нам быть более гибкими в условиях рынка.

- Что востребовано сейчас на рынке жилья? Не повлияла ли пандемия на сроки строительства?

- Мощная поддержка ипотеки в виде льготных программ-огромный мотивирующий фактор для клиентов. Наш проект сейчас востребован, так как пересмотрены требования покупателя к формату жилья: малоэтажное строительство в экологически благополучных районах становятся приоритетом при выборе квартиры.

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Что касается сроков, строительная сфера простаивала всего неделю. Далее мы продолжили работу с соблюдением строгих противоэпидемических мер.Все работы ведутся по графику. Сроки и качество строительства– это репутация застройщика. Наша компания дорожит ею.

Для повышения качества работы в режиме самоизоляции мы организовали работу специалиста МФЦ в офисе компании, так что сделки проводились оперативно, корректно, а главное безопасно, что на сегодняшний день является важным моментом взаимодействия с клиентом.

«ЗА 20 ЛЕТ ЭКОНОМИЯ ПРЕВЫСИТ 1,6 МЛН РУБЛЕЙ»

О преимуществах новой льготной ипотеки на конкретных примерах нам рассказал Антон Семенов, руководитель АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в Воронеже:

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- В чем преимущество новой госпрограммы и детской ипотеки перед стандартными программами жилищных кредитов? - Главный плюс «Ипотеки с господдержкой 2020 и «Детской ипотеки» - возможность снизить финансовую нагрузку на заемщика. Вот пример. Если вы берете ипотеку на сумму 3 млн рублей на срок 20 лет по ставке 9% годовых (условия стандартных программ), то ваш ежемесячный платеж составит почти 30 тысяч рублей. Если взять кредит на те же 3 млн рублей на срок 20 лет по ставке 6,25% годовых («Ипотека с господдержкой 2020»), то платеж уменьшится до 21,9 тысяч рублей. Разница – более 7 тысяч рублей в месяц. За 20 лет экономия превысит 1,6 млн рублей. Еще меньше ежемесячный платеж при таких же условиях получается по «Детской ипотеке» со ставкой 4,99% годовых – всего 19,7 тысяч рублей. Однако эта госпрограмма доступна только тем родителям, у которых второй ребенок или последующий дети родились после 1 января 2018 года.

- Какова сейчас доля сделок по новой госпрограмме? - В начале 2020 года доля сделок на первичном рынке составляла всего лишь 5% от общего числа. В июне она приблизилась к 40% - именно за счет запуска «Ипотеки с господдержкой 2020». При этом наилучшие результаты показывают те банки, которые за свой счет дополнительно снизили ставку. Например, мы уменьшили ставку по «Ипотеке с господдержкой 2020» с 6,5% годовых до 6,25% годовых на весь срок. За годы выплаты кредита даже такая небольшая разница в 0,25 п.п помогает сэкономить десятки тысяч рублей. Также важна возможность использовать маткапитал в качестве части первоначального взноса. Более 10% сделок по новой госпрограмме у нас проходят с применением маткапитала как части первоначального взноса, а по «Детской ипотеке» - почти 40% сделок. Мы одни из немногих в регионе берем в расчет маткапитал. - Как повлияет на популярность новой госпрограммы увеличение максимальной суммы ипотечного кредита до 6 млн рублей? - Средняя сумма ипотечного кредита в Воронеже – от 1,9 млн рублей до 2,3 млн рублей. В эту вилку «укладываются» более 70% ипотечных кредитов на покупку квартир как на первичном, так и на вторичном рынке. Заемщиков, которым «мало» суммы кредита в 3 млн рублей – единицы. Поэтому увеличение лимита по новой госпрограмме до 6 млн рублей не вызовет заметного увеличения спроса на новостройки в Воронежской области. Максимум он вырастет на 2-3%. - Как повлияет на спрос по новой госпрограмме снижение минимального размера первоначального взноса до 15%? - В мае и июне средняя сумма первоначального взноса по «Ипотеке с господдержкой 2020» в Абсолют Банке составила чуть более 20% от стоимости квартиры. При этом по стандартным ипотечным программам она была выше – около 26-30%. Покупая квартиру по новой госпрограмме, заемщики, как правило, сохраняют часть собственных средств – чтобы в дальнейшем на них сделать ремонт, купить мебель и бытовую технику. Да и просто в качестве «финансовой подушки безопасности», что очень разумно. Мы ожидаем, что из-за снижения минимальной суммы первоначального взноса по «Ипотеке с господдержкой в ближайшие месяцы уменьшится и средняя сумма первоначального взноса по этой программе – с 20% до 18%. Однако количество заемщиков само по себе вырастет не на много – по нашим прогнозам, на 5-7% от общего числа.