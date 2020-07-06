2020-07-06T08:34:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 6 июля 2020: первая смерть врача от Covid-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 6 июля 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Воронежской области зафиксировали 8 359 зараженных коронавирусом, по данным к 6 июля. Более шести тысяч уже выздоровели. По последним данным оперштаба, справились с инфекцией 6 268 воронежцев. Однако увеличилось и количество жертв Covid-19, в регионе умерли 54 человека с подтвержденным коронавирусом.

В Воронежской области впервые умер врач с коронавирусом. 3 июля скоропостижно скончалась заведующая кардиологическим отделением Павловской районной больницы Елена Минакова. Ей было 57 лет. В районной больнице Елена Васильевна начала работать еще в 1985 году - терапевтом. Ее трудовой стаж составил 34 года. Траурная панихида пройдет сегодня на территории медучреждения с 12.00 до 13.00.

Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в регионе, приблизились к норме. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,84 (норма 0,8). Свободный коечный фонд - 38,8% при норме 50%. Проблем нет только с тестированием на 100 тысяч жителей: 185,5 (норма 90).

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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