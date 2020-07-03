Коронавирус в Воронеже, последние новости на 3 июля 2020: количество зараженных почти достигло восьми тысяч

Количество зараженных Covid-19 в Воронежской области почти достигло восьми тысяч. По данным к 3 июля, коронавирус диагностировали у 7 908 человек. Выздоровели 4 338 пациентов. Скончались 47 инфицированных воронежцев.

Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в регионе, так и не достигли необходимых. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,89 (норма 0,8). Свободный коечный фонд - 33,8% при норме 50%. Этот показатель стал еще ниже из-за обратного перепрофилирования ковидных коек под плановую госпитализацию. Проблем нет только с тестированием на 100 тысяч жителей: 201,1 (норма 90).

Проректора по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству воронежского лестеха Павла Гончарова оштрафовали на 50 тысяч рублей. В середине мая во время внеплановой проверки Роспотребнадзора выяснилось, что студенческие общежития находятся в таком состоянии, что их невозможно обезопасить от коронавируса. Представитель вуза свою вину признал и не стал оспаривать найденные нарушения.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.