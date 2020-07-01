Коронавирус в Воронеже, последние новости на 1 июля 2020: еще трое пациентов скончались

В Воронежской области заразились коронавирусом 7 588 человек. Выздоровели 4 286 пациента. 44 человека с подтвержденной инфекцией скончались, накануне оперштаб сообщил о смерти трех зараженных воронежцев.

Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в регионе, по-прежнему не соответствуют нормативам. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95 (норма 0,8). Свободный коечный фонд - 40,4% при норме 50%. Лучше всего обстоят дела с тестированием на 100 тысяч жителей: 196,6 (норма 90).

Процесс обратного перепрофилирования ковидных коек начался в Воронежской области. Медицинские учреждения постепенно возвращаются к привычному режиму работы. Так, в Калачеевской, Панинской, Поворинской и Ольховатской районных больницах больше не лечат зараженных Covid-19, заболевших будут отправлять в другие медучреждения. А с 1 июля прекращают прием пациентов с коронавирусом областная детская больница №1 и городские больницы №5 и №16.

Воронежские рестораторы продолжают раздеваться догола целыми коллективами, чтобы привлечь внимание властей. Предприниматели жалуются, что из-за трехмесячного закрытия точек общепита скоро пойдут по миру. Отметим, что губернатор анонсировал возможное открытие летних веранд уже на этой неделе.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.