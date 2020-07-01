Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Воронеже 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля. Этот день объявлен выходным, чтобы каждый житель нашей страны мог сделать свой выбор. Избирательные участки сегодня работают с 8:00 до 20:00. Перерывы - только для дезинфекции помещений.

Принять участие в голосовании могут все, кто достиг 18 лет. Исключение: люди, признанные судом недееспособными или находящиеся в местах лишения свободы. Достаточно предъявить паспорт или документ, заменяющий его, например, временное удостоверение личности.

Корреспонденты «КП-Воронеж» наблюдают за тем, как проходит голосование в нашем городе, и заодно узнают у людей, какие поправки они бы внесли в главный национальный документ, если бы у них была такая возможность.