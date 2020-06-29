2020-06-29T17:07:55+03:00
Общество

Воронежский филиал СОГАЗ-Мед подвел итоги конкурса «Народный врач-2020» и особо отметил работу воронежских медиков

В преддверии Дня медицинского работника Воронежский филиал СОГАЗ-Мед подвел итоги конкурса «Народный врач» - традиционного конкурса СОГАЗ-Мед, в ходе которого жители региона имели возможность выразить свое мнение и отметить труд врачей
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В этом году в конкурсе «Народный врач» приняли участие подразделения Рамонской районной больницы и Воронежской городской поликлиники № 10.В течение месяца пациенты этих лечебных учреждений выбирали самых достойных работников путем голосования. Высокий профессионализм врача, внимание к пациенту и доброжелательность стали основными критериями отбора.

Свои голоса за лучших докторов отдали 204 пациента. Была отмечена работа 25 специалистов.Лучшими из них стали 6 врачей. Им были вручены от компании «СОГАЗ-Мед» дипломы и подарки.

Лучшие врачи Рамонской районной больницы:

- Дерманская Светлана Александровна

- Зиновьев Вадим Анатольевич

- Еременко Татьяна Николаевна

Лучшие врачи Воронежской городской поликлиники № 10:

Ряжских Оксана Викторовна

Нечаева Ирина Александровна

Илларионова Татьяна Васильевна

Также в этом году Воронежский филиал СОГАЗ-Мед совместно с ассоциацией медицинских работников и при поддержке Департамента здравоохранения Воронежской областивыступил с инициативой особо отметитьтруд медиков в условиях, сложившихся в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Двадцать уникальных статуэток в виде сердец «За профессионализм и мужество» были специально изготовлены вручную и переданы для вручения руководителям и персоналу Центра медицины катастроф, станции скорой медицинской помощи, Воронежской областной клинической больницы № 1, больниц скорой медицинской помощи № 1 и № 8, Городской клинической больницы № 2 им. Федяевского, Областного клинического диагностического центра, Областной инфекционной больницы, Центра СПИД, Лискинской, Острогожской, Борисоглебской, Россошанской, Новоусманской районных больниц и Департамента здравоохранения.

В юбилейный год Великой Победы не остались без внимания медики – ветераны Великой отечественной войны. В Воронежской области проживает 39 медиков-ветеранов. Каждый из них внес свой вклад в общую Великую Победу, спас ни одну жизнь и в наши мирные дни.Подарки - автоматические тонометры, были переданы ветеранам участковыми врачами, которые проверили состояние здоровья ветеранов и показали им, как пользоваться прибором.Некоторые ветераны и их родственники лично посетили офис СОГАЗ-Мед, где им были вручены подарки и поздравительные адреса.

Мероприятия проводились при участии Ассоциации медицинских работников и поддержке Департамента здравоохранения, Территориального фонда ОМС и медицинских организаций Воронежской области.

Справка о компании:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. СОГАЗ-Мед занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 120 подразделений на территории 56 субъектов РФ и г. Байконур. Количество застрахованных - более 42 млн человек. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2020 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот высокий уровень оценки.

8 800 100 07 02

www.sogaz-med.ru

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