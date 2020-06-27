Коронавирус в Воронеже, последние новости на 27 июня 2020: режим самоизоляции продлили, но открыли парки и салоны красоты

В Воронежской области заразились коронавирусом 6 846 человек. Выздоровели 4 174 пациентов, 26 июня окончили лечение еще 109 воронежцев. 40 человек с подтвержденной инфекцией скончались.

В регионе режим самоизоляции продлили еще на неделю. Ограничения в связи с эпидемией коронавируса будут действовать до 5 июля. Однако власти ввели некоторые послабления. Так, с 27 июня открывают парки и салоны красоты, разрешают проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории. А в понедельник 29 запланирован пробный запуск городских фонтанов.

Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, по-прежнему не соответствуют норме. Коэффициент распространения инфекции - 0,98 (норма 0,8), а свободный коечный фонд - 38,6% (норма 50%). Проблем нет только с тестированием на 100 тысяч жителей: 210,3 (норма 90).

Напомним, в регионе работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.