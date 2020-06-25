В Воронеже парад посмотрели более двух тысяч человек

В среду, 24 июня, в Воронеже после долгих месяцев самоизоляции состоялся парад Победы. Это был большой праздник как для зрителей, так и для ветеранов. Лишить их парада, по словам губернатора, «было бы просто не по-человечески».

ЧЕРЕЗ ПРОВЕРКУ ПРОШЛИ ВСЕ

Всех ветеранов (а их было 11 человек) предварительно протестировали на COVID-19. Такие же тесты сдали военнослужащие, которые принимали участие в параде (2,3 тысячи человек). Кроме того, обработали от инфекции военную технику (104 единицы) и площадки для зрителей.

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области.

Они начали собираться за полтора часа до парада. На пропускных рамках каждому измерили температуру. И только после этого в маске можно было пройти к смотровым площадкам. Для ветеранов на центральной трибуне подготовили места в первом ряду – его поделили на сектора по три кресла, между которыми поставили прозрачные экраны. Каждому ветерану выдали набор: кепку от солнца, зонтик, бутылку воды, маску, перчатки, антисептический гель.

Ровно в 10.00 на площадь вынесли Знамя Победы и флаг Российской Федерации. И начался традиционный прием парада.

ГОТОВИЛИСЬ С ОСОБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ И ЛЮБОВЬЮ К ВЕТЕРАНАМ

С праздником всех поздравил губернатор Александр Гусев. Он напомнил, что первый парад Победы состоялся в 1945 году именно 24 июня.

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области.

– Торжественным маршем по Красной площади шагали те, кто только что вернулся из боя. В их памяти были еще свежи картины и звуки четырехлетнего кошмара войны. Благодаря участникам легендарного парада 45-го года и миллионам их однополчан уже несколько поколений не сталкивалось с такими страшными испытаниями, – сказал с трибуны глава региона.

О ужасах войны, по его словам, потомки знают из художественных произведений и из уст ветеранов. Именно для них этот юбилейный парад готовился с особой ответственностью и любовью.

– Для нас почетно и важно, что сейчас вы – рядом с нами. В вашу честь пройдут те, кто сегодня доблестно несет переданную от вас святую эстафету защиты Родины. К сожалению, многие участники Великой Отечественной погибли в сражениях или уже ушли из жизни. Но они по-прежнему – в списках своих рот, батальонов, полков. Теперь навечно бессмертных, – обратился Александр Гусев.

Затем он объявил Минуту молчания в память о погибших защитниках Отечества. Она завершилась исполнением гимна РФ. Потом зашагали по брусчатке парадные расчеты. И тут же на площадь выехала военная спецтехника: танки Т-72б3, система залпового огня «Град», БТРы, ракетный комплекс «Искандер-М» (впервые на воронежском параде), комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин», бронеавтомобили «Тайфун К», «Рысь» и другие.

«БОМБИЛИ ТАК, ЧТО СЛОВАМИ НЕ ОПИШЕШЬ»

Все это увидели ветераны, которые попали на войну в 14–17 лет, как, например, Надежда Васильченко. 11 августа ей исполнится 95 лет. Несмотря на годы, у нее по сей день прекрасная память, бодрое настроение и хорошая физическая форма. Только глаза подводят. Войну Надежда Петровна прошла связисткой-телефонисткой-радисткой на одном из самых опасных участков Воронежского фронта – защищала связь в районе лискинской железной дороги:

– Когда я прибыла в эту часть 22 мая 1943 года, мне было 17 лет. Железную дорогу вместе с телефонным кабелем регулярно бомбили. Мы ее охраняли и пробирались под пулями, чтобы связать проволоку - восстановить связь. Ранения удалось избежать, но я горела: полезла через рельсы исправлять кабель и загорелась. Все документы на мне огонь уничтожил, но сама выжила. Там рядом было болото, я в него свалилась. Поблизости оказались солдаты, они меня и спасли.

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области.

Потом ее подлечили, сделали новые документы. И оказалось, что отец Надежды Петровны в метрике прибавил ей один год, чтобы дочь взяли в техникум. Так она, родившаяся по бумагам в 1924 году, попала на фронт.

– В Лисках все мы жили в землянках. Бомбили так, что словами это не опишешь, – рассказала ветеран.

После войны Надежда Васильченко вышла замуж за летчика. Поездив по стране, они вернулись в Воронеж.

Татьяна МИСТЮКОВА