«Избили за то, что мешал детям веселиться»: дочь воронежского тренера - о нападении на отца

15 июня группа молодых людей избила главного тренера Воронежской области по легкой атлетике. Инцидент произошел во дворе жилого комплекса «Вега» в Северном микрорайоне. 51-летний мужчина попросил шумную компанию вести себя потише. В ответ ему сломали нос и выбили зубы. Дочь пострадавшего тренера Юлия рассказала «КП-Воронеж» подробности того вечера.

По словам девушки, еще с пяти часов вечера компания начала веселиться и курить кальян на детской площадке около дома. В десять часов вечера ее папа вышел на улицу, чтобы попросить ребят не шуметь, разговор затягивался, но компромисса достичь не удавалось. Тогда к обсуждению присоединилась мать одного из парней, решила заступиться за сына. Позже подошел и глава семейства.

- Пока взрослые люди разговаривали, парень готовился к драке: разминался на площадке и приседал. Как позже выяснилось, он является участником боев без правил. И мать и отец со стороны этого «спортсмена» говорили, мол, у ребенка день рождения, не запрещайте детям веселиться, - рассказывает Юлия. - Затем пьяный отец парня взял моего папу за предплечье и начал говорить: «Давай отойдём, отойдем поговорим». В этот момент подошли эти подростки, а пьяный мужчина ударил отца в челюсть. Тут же присоединился его сын. Это уже на видео видно.

К врачам тренер попал с сотрясением, переломом носа и выбитыми зубами. Сейчас пострадавший находится дома. Также ему предстоит пройти КТ в медицинском центре.

Молодой человек, избивший 51-летнего воронежца, комментировать случившееся отказался. А его сестра только подтвердила, что он состоит в клубе единоборств. Однако главный тренер спортзаведения Илья Кондрационов заявил, что парень не занимается у них:

- Я посмотрел переписку с этим человеком. Действительно, он записывался на пробную тренировку в прошлом году, и, возможно, занимался какое-то время. Вряд ли долго. У нас большая текучка людей. Но спортсменом нашего клуба его точно назвать нельзя, тем более членом команды. Это просто безголовый хулиган.

В обстоятельствах этого инцидента разбирается полиция. По данным на 23 июня, установили только одного участника конфликта, которым оказался 44-летний воронежец.