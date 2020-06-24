2020-06-24T11:07:37+03:00
Происшествия

«Избили за то, что мешал детям веселиться»: дочь воронежского тренера - о нападении на отца

51-летнему мужчине во дворе своего дома сломали нос и выбили зубы за просьбу не шуметь
Кирилл Мишин
Поделиться:
фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

15 июня группа молодых людей избила главного тренера Воронежской области по легкой атлетике. Инцидент произошел во дворе жилого комплекса «Вега» в Северном микрорайоне. 51-летний мужчина попросил шумную компанию вести себя потише. В ответ ему сломали нос и выбили зубы. Дочь пострадавшего тренера Юлия рассказала «КП-Воронеж» подробности того вечера.

По словам девушки, еще с пяти часов вечера компания начала веселиться и курить кальян на детской площадке около дома. В десять часов вечера ее папа вышел на улицу, чтобы попросить ребят не шуметь, разговор затягивался, но компромисса достичь не удавалось. Тогда к обсуждению присоединилась мать одного из парней, решила заступиться за сына. Позже подошел и глава семейства.

- Пока взрослые люди разговаривали, парень готовился к драке: разминался на площадке и приседал. Как позже выяснилось, он является участником боев без правил. И мать и отец со стороны этого «спортсмена» говорили, мол, у ребенка день рождения, не запрещайте детям веселиться, - рассказывает Юлия. - Затем пьяный отец парня взял моего папу за предплечье и начал говорить: «Давай отойдём, отойдем поговорим». В этот момент подошли эти подростки, а пьяный мужчина ударил отца в челюсть. Тут же присоединился его сын. Это уже на видео видно.

К врачам тренер попал с сотрясением, переломом носа и выбитыми зубами. Сейчас пострадавший находится дома. Также ему предстоит пройти КТ в медицинском центре.

Молодой человек, избивший 51-летнего воронежца, комментировать случившееся отказался. А его сестра только подтвердила, что он состоит в клубе единоборств. Однако главный тренер спортзаведения Илья Кондрационов заявил, что парень не занимается у них:

- Я посмотрел переписку с этим человеком. Действительно, он записывался на пробную тренировку в прошлом году, и, возможно, занимался какое-то время. Вряд ли долго. У нас большая текучка людей. Но спортсменом нашего клуба его точно назвать нельзя, тем более членом команды. Это просто безголовый хулиган.

В обстоятельствах этого инцидента разбирается полиция. По данным на 23 июня, установили только одного участника конфликта, которым оказался 44-летний воронежец.

Драка во дворе в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«А вы точно врач?»: мошенница из Самары полгода выдавала себя за гинеколога и чуть не приняла роды у своей знакомой
Возможно, убедительность ее словам придал практический опыт: у нее самой уже трое детей, так что о всех тяготах беременности она знает не понаслышке
Новости 24
Облздрав опроверг информацию о вспышке коронавируса в воронежской офтальмологической больнице
В Воронеже поймали молодого гонщика на Mitsubishi с 47 нарушениями ПДД
В Воронеже предприняли беспрецедентные меры безопасности для проведения парада Победы
В центре Воронежа отечественная легковушка сбила 62-летнюю пенсионерку
В Воронеже в столкновении Renault и Hyundai погиб 22-летний парень
В Воронежской области к 24 июня умерли еще два пациента с коронавирусом
Студенты-иностранцы воронежского опорного университета пожаловались на массовые отчисления
Воронежская прокуратура открыла «горячую линию» для обращений о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию
В Воронежской области 24 июня коронавирус подтвердили еще у 198 человек
Каждый шестой воронежец обсуждает свою интимную жизнь с коллегами
В Воронеже ремонтировать дороги будут даже в общероссийский выходной
Перед выходным Воронеж встал в пробках
В Воронеже к выходным снова потеплеет почти до 30 градусов
Несколько управляющих компании Воронежа продлили срок оплаты коммуналки до конца июня
В полиции установили одного из участников жестокой драки в воронежском дворе