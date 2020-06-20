Вадим Кстенин: "Мы понимаем, что школа должна стать нашей гордостью и примером для других городов"

В пятницу, 19 июня, администрация Воронежа заключила с АО ПИ «Гипрокоммундортранс» контракт на проектирование уникального образовательного центра на 2860 мест, аналогов которому нет в России. О строительстве школы глава города Вадим Кстенин рассказал накануне в рамках ежегодного отчета о работе мэрии. В пятницу мэр провел установочное совещание с победителями аукциона на разработку проекта. На встрече присутствовали руководитель департамента, образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов и помощник губернатора Воронежской области Константин Кузнецов.

Согласно заданию, проект новой школы, которая появится на Московском проспекте, будет предусматривать строительство здания общей площадью до 60 тысяч квадратных метров, в котором разместятся 110 классов по 26 учеников.

Генеральный директор АО ПИ «Гипрокоммундортранс» Екатерина Алексеева рассказала об облике образовательного центра, каким он выглядит, исходя из технического задания, составленного функциональным заказчиком, – институтом развития образования имени Н.Ф. Бунакова.

– Экспериментальный образовательный центр призван стать «школой будущего», реализующей новую парадигму – индивидуализация образования с формированием у человека цели получать новые знания на протяжении всей жизни, увеличивая свою конкурентоспособность, – отметила Екатерина Борисовна.

В школе будет форум с атриумом и амфитеатром. А просторные трансформируемые рекреации смогут стать местом проведения как торжественных линеек и праздников, так и различных фестивалей и выставок. Необычным будет и архитектурный образ школы: 3-4-этажное здание предлагается спроектировать в виде «планеты знаний» (средняя и старшая школа) и примыкающего к нему «спутника» (начальная школа).

В школе предусмотрены также общественный блок с коворкингами, медиазоной, центром школьного самоуправления, клубными пространствами, информационно-библиотечной зоной, литературными клубами, медиакафе, зрительным залом для театральных постановок со сценой, репетиционными залами, а также специализированные учебные блоки.

Вадим Кстенин дал поручение управлению строительной политики, которое выступает заказчиком проекта, проработать все аспекты, связанные с дальнейшим функционированием школы. В частности глава города распорядился согласовать все планировочные решения с управлением образования и молодежной политики.

- Архитектурные решения должны быть соотнесены с реальной жизнью, с возможностью качественно и легко обслуживать объект, - отметил мэр. - Нам важна профессиональная оценка стоимости эксплуатации этого объекта, а также решение вопросов с обеспечением его коммуникациями. Мы понимаем, что школа должна стать нашей гордостью и примером для других городов.

Вместе с тем мэр заметил, что строительство большой школы – это дополнительная нагрузка на дорожную и транспортную сеть. А, значит, к завершению работ все возникающие вопросы надо уладить с управлениями дорожного хозяйства и транспорта.

Проект образовательного центра будет готов к 1 октября 2020 года, а его строительство завершится в 2022 году.