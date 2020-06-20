Коронавирус в Воронеже, последние новости на 20 июня 2020: продление режима самоизоляции, открытие летних веранд, первая партия лекарства от Covid-19

5 461 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. Общее количество выздоровевших составило 2 861 человек, накануне 245 воронежцев смогли победить Covid-19. Количество жертв инфекции достигло 30 человек.

Ограничения по коронавирусу в регионе продлили до 28 июня включительно. Однако власти ввели ряд новых послаблений. В частности, разрешили торговлю мебелью - соответственно воронежцы смогут уже в ближайшее время посетить профильные магазины. Но и это не все: «самоизоляция для ряда категорий граждан теперь отнесена к рекомендации».

Губернатор Александр Гусев согласился с предложением воронежских рестораторов упростить оформление документов на летние веранды. Соответствующее поручение он дал мэру Вадиму Кстенину. Вот только открытие веранд в ближайшие дни не состоится, и даже предварительные даты начала работы пока не озвучены.

17 июня в Воронежскую область поставили первую партию нового препарата против коронавируса - 100 упаковок «Авифавира». Лекарство будут применять в стационарных условиях под контролем врачей. Также проходит тест методики использования переливания плазмы от уже переболевших.

Два показателя из трех, определяющих возможность второго этапа снятия ограничений в регионе не соответствуют норме. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,9 (норма 0,8). Свободный коечный фонд для лечения Covid-19 также пока не соответствует требованиям: 29,4% (норма 50%). Приятное исключение - тестирование на 100 тысяч жителей - здесь все в порядке: 196,1 (норма 90).