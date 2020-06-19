2020-06-19T11:07:35+03:00
Общество

Спасаемся от жары: как воронежцам дома приготовить вкуснейший смузи?

Секретный ингредиент - питьевые йогурты- много ягод, отборное молоко и живая закваска
Олег ИВАНОВ
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Воронежский гидрометцентр который день подряд предупреждает об аномальной жаре: столбик термометра местами по нашему региону будет подскакивать до 35-37 градусов тепла. Даже спасатели предупреждают, что в такую погоду главное - не допускать перегрева тела и пить достаточно жидкости.

Отличный вариант поддерживать себя в тонусе в такие дни - питьевые йогурты «Вкуснотеево» . Они отличаются мягким сбалансированным вкусом и радуют кусочкам натуральных ягод и фруктов. Каждый сможет найти свой вариант: с клубникой, со злаками и сливками, с персиком или с черникой и клюквой.

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К тому же бутылочку с крышкой всегда удобно взять с собой: ее, например, можно положить в рюкзак или сумочку, в случае необходимости - открыть, а благодаря надежной крышке не придется бояться, что что-то разольется.

- Технология производства кисломолочного напитка выверена до каждой детали. Натуральная йогуртная закваска, используемая в продукте, дает характерный вкус и пользу, - сообщили на производстве компании «Молвест».

Для тех, кто любит поэкспериментировать, рекомендуем приготовить превосходный освещающий смузи. Рецепт прост: выливаем в блендер бутылку питьевого йогурта «Вкуснотеево» любимого вкуса (нас, например, особенно впечатлил клубничный) добавляем банан и несколько кубиков льда - взбиваем. Полученный напиток разливаем по прозрачным стаканам, вставляем яркие трубочки и угощаем себя и своих близких!

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