На связи с миром: три простых способа для воронежцев подключить интернет на даче и за городом

Когда все квадратные метры изучены вдоль и поперек, когда собственная квартира превратилась в офис, школу, магазин и спортзал, а соседи решили скрасить карантин капитальным ремонтом, пора совершить маленький побег … из самоизоляции.

По данным сервиса путешествий Туту.ру, примерно 7% воронежцев во время пандемии коронавируса спонтанно купили или арендовали дачу. Пожалуй, загородный дом в этот летний сезон станет самым популярным «курортным» направлением.

Но, отдыхая на лоне природы от душного города и новостей о COVID-19, главное не пропустить момент, когда вирус все же отступит, а режим самоизоляции будет снят. Чтобы за городом оставаться на связи с большим миром, мы совместно с МТС подготовили рекомендации по организации интернета:

1 способ: подключаем модем к ноутбуку

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Как правило сигнал LTE добрался до большинства уголков Воронежской области, так что для комфортной работы достаточно подключить 4G-модем к USB-порту компьютера. Это очень удобный способ, потому как модем не требует подзарядки и не сядет в самый ответственный момент. Следовательно, вы сможете продолжить работать или учиться на лоне природы.

В этом году новые базовые станции появились не только в крупных городах Воронежской области, но и в 75 малых населенных пунктах в 20 районах. Посмотреть, есть ли в населенном пункте, где вы собираетесь отдохнуть от цивилизации, скоростной мобильный интернет, можно посмотреть на карте покрытия оператора.

Подобрать модем и SIM-карту для загородного интернета можно в онлайн-магазине. Вы получите неограниченную свободу в сети и сможете не считать потраченные мегабайты.

2 способ: настраиваем роутер

Автор Виктор Гусейнов

Немногие знают, что между модемом и роутером есть разница, но последний - это более сложное устройство, соответственно и функционал у него шире. Например, с помощью роутера можно «раздавать» интернет хоть на 10 устройств.

4G-роутер надежно будет обеспечивать интернетом все ваши гаджеты по Wi-Fi. Установите его в месте хорошего сигнала, например, у окна. Роутер может проработать без подзарядки несколько часов.

Если сравнивать с модемом для ноутбука, то большой семье выгоднее роутер и спутниковая тарелка, которые обеспечат стабильный, мощный интернет и более 200 телеканалов, включая HD и Ultra HD. Конечно, придется потратить деньги на покупку оборудования, но ежемесячная плата в пакетном тарифе даже дешевле, чем привычная домашняя проводная связь.

3 способ: раздаем интернет с телефона

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Еще один способ, это и вовсе обойтись без дополнительных устройств: ваш смартфон способен не только потреблять интернет, но и делиться им. Для этого на устройстве нужно создать точку доступа, после чего он начнёт работать в режиме роутера. Сделать так можно на гаджетах и с Android, и с iOS.

Инструкция проста: включите мобильный интернет, в разделе настроек «Беспроводные сети» выберите «Режим модема» и нажмите на пункт «Точка доступа Wi-Fi».

Только помните, что мобильный трафик, который вы раздаете, оплачивается по вашему тарифу! По большому счету современных тарифов операторов и заложенного в них трафика вполне хватит на активный ежедневный интерне-серфинг, соцсети и месенджеры. Однако, если вы на даче и планируете активно раздавать интернет на другие устройства, лучше подключить недорогую дополнительную опцию. Тогда просмотр фильма вечером не принесет непредвиденных трат.