2020-06-17T16:24:16+03:00
Общество

Тепловики рассказали, почему воронежцы платят за отопление в мае

Часть потребителей получила перерасчет в летних квитанциях
Елена ФЕДЯШЕВА
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Квитанции за отопление воронежцы получили в начале июняКвитанции за отопление воронежцы получили в начале июняФото: из архива «КП»
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В начале июня многие воронежцы обнаружили в своих почтовых ящиках квитанции от теплоснабжающей компании «Квадра» за отопление. В частности, одна из наших читательниц прислала свою платежку со строкой «Завершение отопительного сезона» (Корректировка по начислениям за отопление в апреле 2020).

- Вот вопрос, почему мы платим огромные деньги за отопление, и еще должны платить за завершение отопительного сезона?- задается справедливым вопросом наша читательница.

Отметим сразу, что корректировку получили не все жители многоэтажных домов, а лишь те, чьи дома оборудованы коллективными приборами учета, и только в том случае, если обслуживающая дом УК передала показания приборов раньше, чем в Воронеже закончился отопительный сезон. Напомним, отопление отключили 30 апреля.

Отвечая на вопрос нашей читательницы в «Квадре» пояснили, что начисленная в мае сумма – это оплата за период с 23 – 25 апреля по 30 апреля (в зависимости от даты передачи УК данных счетчиков).

Жители домов, в которых коммунальщики сняли показания в день завершения отопительного сезона, а также потребители, оплачивающие тепло по нормативу, получили квитанции с полной платой за апрель в начале мая.

В компании также напомнили, что узнать, за какой период начислена плата за отопление, можно, обратившись в свою УК с запросом акта снятия показаний ОДПУ.

Кроме того, разъяснения по всем начислениям за отопление и горячую воду иможно получить Личном кабинете клиента https://lkk.quadra.ru/login или в мобильном приложении https://www.quadra.ru/klientam/mobilnoe-prilozhenie/ .

КСТАТИ

Лариса Тулинова: "Требуйте у УК акт снятия показаний счетчика!"

"Комсомолка" выяснила мнение по начислению платы за отопление в мае у председателя общественного совета по вопросам ЖКХ при мэре Ларисы Тулиновой. Вот, что она нам рассказала:

- Одна история, когда показания счетчика, действительно, сняли раньше 30 апреля, тогда начисления за оставшиеся дни могут выставлять и в начале июня, что, конечно, неприятно. И совсем другая история, если месяц закрыли 30-ым числом, а счет все равно предъявляют. Вот этот вариант можно и нужно оспаривать! Но предварительно запросите в своей УК акт снятия показаний счетчика. По вашему заявлению коммунальщики обязаны предоставить его в течение суток, максимум - трех.

Лариса Федоровна также поделилась с читателями "КП" опытом контроля работы коммунальных служб на своем доме:

- В день окончания отопительного сезона мы сняли показания, опечатали и сфотографировали счетчик, чтобы ни у кого не было возможности что-то там менять до пуска тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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