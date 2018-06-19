Воронежцы могут заказать натуральную молочную продукцию на дом

Свежесть продуктов питания и приемлемая цена на них — вот два основных фактора, которыми руководствуется каждый покупатель, стоящий перед выбором, где совершить покупку. Если вы устали искать на молочных витринах свежие даты изготовления, сравнивать цены гипермаркетов и магазинов у дома, отличным выходом для вас станет доставка молочной продукции на дом и в офис от компании «Молвест».

На выбор представлены 8 видов сыра, различный кефир, ряженка, творог, йогурт, сливки, сметана, молоко и масло от воронежского производителя. Не выходя из квартиры, вы получите свежий и натуральный продукт любимых марок «Вкуснотеево», «Нежный возраст» или, например, Felicita.

Изысканные рецепты с сыром Burrata Felicita можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UC8acs1xtCZPKUq7oypGzU8Q

Особенно удобно делать заказ «молочки» на дом пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, мамам с маленькими детьми. Да и вечно занятым офисным работникам будет удобно заказать творожок или йогурт в качестве перекуса.

Заказ можно оформить ежедневно с 8.00 до 17.00 по телефону – 254-60-50 и 8-903-651-50-50, а также скачав мобильное приложение на телефон воспользовавшись ссылками ниже.

Оплатить заказ можно наличными или через терминал. Договориться об удобном способе оплаты нужно во время оформления заказа.

Если оформите заказ с 8.00 до 17.00 - то вам доставят продукты в тот же день до 20.00. Если же оформите заказ с 17.00 до 19.00 – то ждать курьера нужно на следующий день с 9.00 до 12.00.

Продукты привезет курьер компании в сумке-холодильнике. География доставки пока ограничена городом Воронеж. Доставка бесплатная, но осуществляется только при заказе продукции на сумму от 500 рублей.

Скачайте мобильное приложение Google Play или App Store для заказа продуктов на дом.

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