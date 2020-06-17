Самые масштабные дорожные проекты мэрии Воронежа-2019: новая схема общественного транспорта и реконструкция путепровода

Его доклад прозвучал сегодня, 17 июня, в городской Думе и, по традиции, начался с отчета о доходах и расходах города. По его словам, бюджет областного центра пополнился сверх запланированного, а траты носили выраженный социально-ориентированный характер.

Большой блок градоначальник посвятил дорожно-транспортной теме. Здесь действительно, многое за минувший год произошло. Во-первых, нельзя не упомянуть про новую схему движения общественного транспорта. В предыдущие годы Вадим Кстенин не раз говорил, что ее нужно менять и что процесс этот будет непростым. Так и вышло – общественность бурно обсуждала изменения. Но вместе с тем все понимают, что в существующем виде маршрутная сеть не справляется с потоком пассажиров.

- Новая схема предусматривает сокращение общего количества автобусных маршрутов без ущерба для разветвленности сети, укрупнение и обновление подвижного состава. Все замечания и предложения рассмотрены, наиболее конструктивные учтены, - отметил мэр.

Также он напомнил, что в прошлом году во всех маршрутках города внедрили безналичную оплату проезда по терминалам. Не все водители были этому рады, но затем ситуация исправилась. Вместе с этим частные перевозчики за год купили 167 новых автобусов, потратив на это 330 миллионов рублей. Еще 18 автобусов большого класса область передала в казну города. В текущем году для «Воронежпассажиртранса» городские власти планируют закупить еще 62 таких автобуса.

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В том числе, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе отремонтировали 43 км покрытия на 45 улицах, ликвидировали 11 участков мест концентрации ДТП, обустроили остановочные павильоны, отремонтировали тротуары, установили светофоры с сопутствующей им инфраструктурой, установили в качестве эксперимента пять «умных остановок».

Кроме того, в пошлом году в городе приступили к реконструкции путепровода на ул. 9 Января и ремонту моста через водосброс водохранилища. На первом объекте работы еще идут, а движения на втором открыли в мае, на четыре месяца раньше запланированного.

Приобрели городские власти в прошлом году и большой объем коммунальной техники, создали систему, которая поможет структурировать работу с ливневой канализацией.

В этом году в Воронеже продолжается масштабный ремонт дорог. По словам Вадима Кстенина, мэрия подала заявку на финансирование реконструкции Остужевской развязки и разрабатывает проектно-сметную документацию на строительство автомобильной дороги от ул. Шишкова до ул. Тимирязева и дублера Московского проспекта. Также в город пришли средства на строительство автомобильной дороги по ул. Богатырская и ул. Острогожская, сделают дорогу от ул. Минской в направлении ул. Землячки и из 32 ключевых улиц 16 приведут в соответствие с нуждами людей с ограниченными возможностями.