«Пошел работать волонтером и встретил свою любовь»: истории добровольцев, помогающих воронежцам в период пандемии

«Запоминаются только слова благодарности»

С медициной 26-летнего Владислава Демидова связывает разве что прабабушка, которая много лет назад трудилась в этой области. Но когда молодой человек увидел в Сети сообщения о том, что в Воронеже начал работать штаб волонтеров-медиков, он не раздумывая решил примкнуть к добровольцам.

Уже три месяца Владислав доставляет пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья медикаменты, иногда при необходимости и продукты.

- Больше всего запоминаются теплые слова благодарности. Некоторые бабушки звонят на горячую линию и сразу называют имя волонтера, просят, чтобы именно он к ним приехал. Ведь за это время у кого-то мы успели побывать по пять-семь раз. Они привыкают. Часто предлагают даже деньги за помощь, - смеется молодой человек. - Но бывают и неприятные случаи, когда помощь идет совсем не тем, кому она нужна. Например, поступает заявка от пожилого человека, а выходит получать лекарства внук моего возраста. Что изначально мешает ему заботиться о престарелом родственнике?

У кого-то волонтеры успели побывать по пять-семь раз.Фото: предоставлено героем публикации.

Но эти три месяца волонтерства запомнятся Владиславу не только поездками к пенсионерам. В штабе добровольцев молодой человек встретил свою любовь - студентку медуниверситета Настю. Она занимается организационными моментами: принимает звонки, проводит инструктажи, расписывает поездки. Оба присоединились к волонтерам в первых числах апреля, с тех пор и не расстаются.

«Некоторые пациенты сами нас подбадривают»

Два месяца назад 26-летняя Елизавета Попова добровольно пошла работать медсестрой в «красную зону» Воронежской больницы скорой помощи № 1. Лиза уже отучилась на врача-эпидемиолога, а потом решила получить второе высшее на лечебном факультете. Девушка совмещает учебу (сейчас она на третьем курсе) с работой в отделении реанимации и интенсивной терапии. А в апреле согласилась оказывать помощь пациентам с коронавирусом.

Три месяца Лиза работает с коронавирусными пациентами.Фото: предоставлено героем публикации.

- Мы проводим все те же манипуляции: ставим капельницы, делаем уколы. Но время от времени приходится выполнять и функции санитарки: кормить пациентов, помогать дойти до туалета или подать утку. Из-за загруженности персонала не хватает, - делится Лиза. - Сложнее всего находиться по шесть часов в экипировке: маска, костюм, перчатки в три слоя. Ощущение, будто ты постоянно в бане. Пот льется ручьем. Через очки и забрало иногда плохо видно. Да и в респираторе сложно дышать. Но бывают пациенты, которые, несмотря на сложность своего состояния, подбадривают даже нас. Недавно лежала бабушка под 70 - очень позитивная, общительная, жизнерадостная. Говорила, что будет все хорошо, что выздоровеет. Так и произошло! Несмотря на то, что у нее было много хронических заболеваний.

Лиза признается, что не боится работать с ковидными пациентами. Страшно было только первый раз, когда заходила в палату:

- А вдруг возникнет сложная ситуация, например потребуется сделать интубацию? Потом нервозность прошла. Что касается страха за близких, то круг общения я ограничила. Сама живу одна, а в больнице у нас антисептики, постоянно работают кварцевые лампы. За все эти месяцы никаких признаков болезни не проявилось.