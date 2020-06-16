2020-06-16T18:29:58+03:00
Общество

«Пошел работать волонтером и встретил свою любовь»: истории добровольцев, помогающих воронежцам в период пандемии

«Комсомолка» пообщалась с людьми, которые работают в «красной зоне» и доставляют пенсионерам продукты и лекарства
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Влад доставляет лекарства пенсионерам уже три месяца. На этой работе он познакомился со своей девушкой.Влад доставляет лекарства пенсионерам уже три месяца. На этой работе он познакомился со своей девушкой.Фото: предоставлено героем публикации.
Изменить размер текста:

«Запоминаются только слова благодарности»

С медициной 26-летнего Владислава Демидова связывает разве что прабабушка, которая много лет назад трудилась в этой области. Но когда молодой человек увидел в Сети сообщения о том, что в Воронеже начал работать штаб волонтеров-медиков, он не раздумывая решил примкнуть к добровольцам.

Уже три месяца Владислав доставляет пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья медикаменты, иногда при необходимости и продукты.

- Больше всего запоминаются теплые слова благодарности. Некоторые бабушки звонят на горячую линию и сразу называют имя волонтера, просят, чтобы именно он к ним приехал. Ведь за это время у кого-то мы успели побывать по пять-семь раз. Они привыкают. Часто предлагают даже деньги за помощь, - смеется молодой человек. - Но бывают и неприятные случаи, когда помощь идет совсем не тем, кому она нужна. Например, поступает заявка от пожилого человека, а выходит получать лекарства внук моего возраста. Что изначально мешает ему заботиться о престарелом родственнике?

У кого-то волонтеры успели побывать по пять-семь раз. Фото: предоставлено героем публикации.

У кого-то волонтеры успели побывать по пять-семь раз.Фото: предоставлено героем публикации.

Но эти три месяца волонтерства запомнятся Владиславу не только поездками к пенсионерам. В штабе добровольцев молодой человек встретил свою любовь - студентку медуниверситета Настю. Она занимается организационными моментами: принимает звонки, проводит инструктажи, расписывает поездки. Оба присоединились к волонтерам в первых числах апреля, с тех пор и не расстаются.

«Некоторые пациенты сами нас подбадривают»

Два месяца назад 26-летняя Елизавета Попова добровольно пошла работать медсестрой в «красную зону» Воронежской больницы скорой помощи № 1. Лиза уже отучилась на врача-эпидемиолога, а потом решила получить второе высшее на лечебном факультете. Девушка совмещает учебу (сейчас она на третьем курсе) с работой в отделении реанимации и интенсивной терапии. А в апреле согласилась оказывать помощь пациентам с коронавирусом.

Три месяца Лиза работает с коронавирусными пациентами. Фото: предоставлено героем публикации.

Три месяца Лиза работает с коронавирусными пациентами.Фото: предоставлено героем публикации.

- Мы проводим все те же манипуляции: ставим капельницы, делаем уколы. Но время от времени приходится выполнять и функции санитарки: кормить пациентов, помогать дойти до туалета или подать утку. Из-за загруженности персонала не хватает, - делится Лиза. - Сложнее всего находиться по шесть часов в экипировке: маска, костюм, перчатки в три слоя. Ощущение, будто ты постоянно в бане. Пот льется ручьем. Через очки и забрало иногда плохо видно. Да и в респираторе сложно дышать. Но бывают пациенты, которые, несмотря на сложность своего состояния, подбадривают даже нас. Недавно лежала бабушка под 70 - очень позитивная, общительная, жизнерадостная. Говорила, что будет все хорошо, что выздоровеет. Так и произошло! Несмотря на то, что у нее было много хронических заболеваний.

Лиза признается, что не боится работать с ковидными пациентами. Страшно было только первый раз, когда заходила в палату:

- А вдруг возникнет сложная ситуация, например потребуется сделать интубацию? Потом нервозность прошла. Что касается страха за близких, то круг общения я ограничила. Сама живу одна, а в больнице у нас антисептики, постоянно работают кварцевые лампы. За все эти месяцы никаких признаков болезни не проявилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Нетёсов: «Почти 64% регионального бюджета в 2019 году было направлено на развитие отраслей социальной сферы»
Все социальные выплаты были предоставлены гражданам в полном объеме и в срок, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
Новости 24
В Воронежской области два месяца ищут без вести пропавшую девушку
Пожар едва не уничтожил 80-летний сосновый лес под Воронежем
Детей в интернатах Воронежской области кормят как попало, а помещения требуют ремонта
Житель Воронежской области ради 31 тысячи до смерти забил 94-летнюю бабушку
Охотники за канализационными люками в Воронежской области предстанут перед судом
В Воронеже на улице 45-ой Стрелковой дивизии один приятель чуть не зарезал другого
В Воронежской области пассажир поезда обокрал попутчика и резко поменял маршрут
Tele2 подготовила сеть к летнему сезону
В Воронеже гаишники пустились в «погоню» за уехавшим на маршрутке телефоном
На проект реконструкции советских «звезд» в Воронеже выделили грант
Воронежский губернатор "запилил" в Instagram патриотическую "маску"
Жители Воронежской области стали реже обращаться к врачам с укусами клещей
В Воронеже назначили нового директора музея "Костенки"
В Воронеже со второй попытки пытаются продать бизнес-центр "Апекс"
«Люди расслабились. Некоторые вообще не верят в COVID-19»: в воронежских больницах наращивают число коек для пациентов с коронавирусом
Количество воронежских доноров ежегодно растет на 5-6 тысяч
Воронежский Избирком: на избирательном участке будет безопаснее, чем в супермаркете
В Воронежской области произошла еще одна вспышка коронавируса в районной больнице
Сергей Лукин и Анатолий Никифоров удостоены звания «Почетный гражданин Воронежской области»
«РВК-Воронеж» запускает обновленный «личный кабинет»
Непреодолимый приступ тоски по дому толкнул воронежца на угон
В Воронежской области показатели все еще не позволяют выйти из ограничений по коронавирусу
В Воронежской области 16 июня еще два человека умерли от коронавируса
Владимир Нетёсов: «Почти 64% регионального бюджета в 2019 году было направлено на развитие отраслей социальной сферы»
Бутылка алкоголя соблазнила 19-летнего воронежца в супермаркете
В Воронеже определили три маршрута, на которые закупят автобусы почти за миллиард рублей
В Воронежской области еще 100 человек победили коронавирус
«Друг» из сети разжалобил воронежца на три миллиона