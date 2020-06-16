«Экономить придется на всем, кроме на преподавателей»: ректор ВГУ - о последствиях пандемии для вуза

Больше двух месяцев в Воронежском государственном университете длилось дистанционное обучение. Сейчас студенты в заочной форме сдают экзамены и защищают дипломные работы. С 20-го июня в вузе начнется приемная кампания абитуриентов и тоже в онлайн-формате.

Как отразилась на университете эпидемия коронавируса, какие выводы уже успело сделать руководство в студии радио «Комсомольская правда» (Воронеж 97,7 FM) рассказал ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.

Ректор ВГУ о дистанционном обучении и приемной кампании 2020 00:00 00:00

О РЕЖИМЕ

- Ректор, как и капитан корабля, уходит последним. В моем режиме из-за коронавируса ничего не поменялось. С 25 марта вуз ушел на режим самоизоляции, но ваш покорный слуга как обычно приходит в половину восьмого утра и до вечера находится на рабочем месте. Дико ходить по пустым коридорам. Такое ощущение, что попал в ирландский или британский заброшенный замок и из угла выскочит приведение. Ежедневно по много раз проходит видеоконференцсвязь с коллегами. До эпидемии мы создали высокотехнологичные мультимедийные аудитории. ВКС позволяет одновременно подключать до 60 человек.

О СЛОЖНОСТЯХ

- Благодаря коронавирусу произошла революция в головах. Около 40% научно-преподавательского состава ранее не владели современными технологиями. Пришлось с ходу влезать в диджитал-пространство, и подавляющее большинство овладело им.

Возникла техническая проблема. Не у всех преподавателей и студентов было оборудование, гаджеты и даже интернет для обучение. Некоторым не хватало отдельных предметов, например, веб-камеры. Мы провели огромную работу по выявлению потребностей, чтобы покрыть их за счет университета. В начале апреля даже предусмотрели возможность взять в аренду имущество вуза. Несколько десятков человек воспользовались ею.

Кроме того, мы провели исследования по вузам, входящим в ассоциацию университетов центра России, и почти все ректоры сказали, что нагрузка преподавателей возросла как минимум в два раза. Ведь они должны каждому ответить на вопросы, дать задание. Серверы не всегда выдерживают такую нагрузку, поэтому приходится работать вечерами и даже ночами. Это сложно в том числе и психологически. Но надеюсь, что мы выдержим.

О КЛАССИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ

- Дистанционное обучение показало, что такие технологии никогда не заменят классической модели образования. Харизма, передача опыта, воспитательный момент - не передаются через камеру. Особенно это касается естественно-научных и инженерных специальностей. Скажу крамолу, но считаю, что эти два месяца ударили по качеству обучения. Однако как только появиться возможность вернуться в аудитории, мы все восполним. Готовы тратить на это дополнительные ресурсы на это. Например, оплатить работу преподавателей, которые будут заниматься со студентами в неучебное время.

ОБ ЭКОНОМИКЕ ВУЗА

- Мы увидели, что семьи потеряли в доходах, покупательная способность населения падает. Многие лишились работы, другие сохранили места, но с существенным сокращением зарплаты. Поэтому мой прогноз: вузы России потеряют от 30 до 35% по внебюджетному доходу. Это очень большой удар. Придется экономить на академической мобильности: станет меньше командировок. На ремонте, хотя хочется, чтобы преподаватели работали, а студенты учились в достойных условиях. Даже на безопасности, на приобретении расходных материалов, не говоря уже о капитальном строительстве.

Но мы не будет экономить на зарплате и стипендиях. Что касается заработной платы, есть планка, установленная майскими указами президента, - 200% от средней по региону. Университет у нас разный. Есть ученые, которые получают гранты на десятки миллионов рублей. Тот, кто проактивен, кто пассионарен, тот обязательно хорошо зарабатывает. Но в среднем зарплата соответствует майским указам.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕССИИ

- Сначала всем было страшно: и студентам, и преподавателям. После пробных заходов механизмы дистанционной сдачи экзаменов и защиты дипомов наладились. В крайних случаях, когда у студента отсутствует интернет или нет гаджетов, мы идем навстречу и организуем сдачу внутри университета. Безусловно, в онлайн-формате аттестации есть нюансы. Я далек от наивности - думать, что никто не будет списывать. Но те, кто мотивирован к учебе, те будут учиться.

О ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ

- Подача документов будет осуществляться в дистанционном режиме с 20 июня - до сдачи ЕГЭ. Основная волна экзаменов пройдет в июле, а у нас к этому времени будет сформирована база абитуриентов, которые желают поступить в университет. Дополнительных действий по представлению результатов ЕГЭ не потребуется. Из федеральной информационной системы они автоматически поступят в вуз. Таким образом мы экономии время. Ведь в этом году оно очень сжато: приемная кампания продлится до 17 августа. Вероятно, сложности могут возникнуть, если абитуриент подавал заявления в несколько вузов. Но наладки можно подкорректировать и вне сроков.

О МИРОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ

- До пандемии коронавируса я около 20 раз побывал в Китае. Системы распознавания лиц и социального ранжирования - факт в крупных городах Китая. Возможно, такие системы искусственного интеллекта по формированию личностного портфолио постепенно будут появляться в крупных городах Америки, Европы, России. В Москве такой процесс уже начался. У нас в университете создана лаборатория искусственного интеллекта. Когда к нам приезжают коллеги из банковской сферы, то просят, чтобы мы научились распознавать эмоции у заемщика. В вузе сильные исследователи в области машинного обучения и уникальное оборудование. Поэтому, наверное, какой-то рывок при желании крупных работодателей будет.