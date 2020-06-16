Семь способов стать богаче

Уровень финансовой грамотности человека практически безошибочно указывает на его материальное положение. Проще говоря, если умеешь считать деньги, то они у тебя всегда будут. В нынешнее непростое время самое время обрести полезные финансовые привычки и отказаться от вредных.

Мы подготовили семь важных рекомендаций. Если им следовать, то получится пережить любой финансовый шторм.

Составьте финансовую карту

Не нужно рисовать леса и озера. Составьте честный список, на что уходят деньги в течение месяца. Зафиксируйте все - от покупки продуктов до карманных денег ребенку.

Полезно будет установить приложение для контроля расходов. Таких решений в интернете более чем достаточно. Многие из них бесплатны. Постарайтесь сформировать привычку регулярно учитывать траты. Спустя два-три месяца сложится отчетливая картина.

Откажитесь от лишнего в пользу будущего: поняв, на что уходят деньги, сократите неважные расходы, например, на очередные солнцезащитные очки, купленные из-за скидки. Либо перестаньте постоянно заказывать доставку еды из кафе домой. Это будет первым шагом к формированию финансовых резервов.

Пользуйтесь программами лояльности и кэшбэками

Глупо думать, что все программы лояльности - это просто маркетинговая уловка, чтобы вы тратили больше. Спрос ограничен и все соревнуются за клиентов. Чтобы завоевать привязанность покупателей, им предлагают бонусы, скидки и другие плюшки. На этом можно сэкономить.

Программы лояльности есть не только у магазинов, но и у банков. Сейчас самое время пользоваться ими. Например, вам могут предложить карту, которая дает кэшбэк и скидки при покупках у партнеров банка или платежной системы. Есть карты с повышенным кэшбэком только на определённые категории покупок. Еще один вид программы лояльности: вы покупаете товары, оплачиваете услуги - тратите деньги, а взамен получаете бонусные авиамили, которые потом можно обменять на билеты.

При таком разнообразии банковских программ лояльности можно увлечься и открыть себе карты под все случаи жизни, чтобы скидки были на максимальное количество товаров. Только придется платить за обслуживание каждой и следить, где, сколько и чего накоплено. Специалисты советуют выбрать что-то одно и сконцентрироваться на этом. Совет дельный, особенно если учесть, что теперь есть универсальная кэшбэк-карта без ограничений. По этой дебетовой карте АО «Райффайзенбанк» дает 1,5% кэшбэк рублями за все покупки. Без ограничений - будь то газировка в магазине за углом, либо новая машина. У владельца такой карты в мобильном банке отражается, сколько денег за каждую покупку вернулось, а также общая сумма кэшбэка. Приятно, что обслуживание по карте бесплатное. Дополнительный бонус - возможна доставка на дом.

Проведите инспекцию в тарифах и подписках

Пройдитесь по всем платным услугам, закажите детализацию расходов. Вполне может быть, что у вас подключена ненужная услуга или уже появился новый, более выгодный тариф. Регулярные траты, которые можно рассмотреть: мобильная связь, интернет, ЖКУ. Пришло время разобраться, за что платите.

Проведите аудит подписок. Может, три месяца назад вы оформили платную подписку в приложении, но не стали им пользоваться. Деньги продолжают списываться, а вы не замечаете. Срочно исправляйтесь!

Вовремя платите штрафы

Если вы должны государству, то лучше оплатить не затягивая. Например, по штрафам за нарушение ПДД в первые две недели действует скидка 50%. То есть за превышение скорости можно и нужно заплатить не 500, а 250 рублей.

Возьмите за правило регулярно проверять наличие штрафов и задолженностей. Кстати, можно настроить автоматическое отражение штрафов и налогов в интернет-банке Райффайзен-онлайн. Это удобно, никуда больше не надо заходить, оплатить можно в один клик.

Создайте подушку безопаности «на черный день»

Тут все просто: нужно иметь запас денег на три, а лучше шесть месяцев жизни вообще без доходов. Хорошо, если черный день никогда не настанет, но если настанет, лучше встречать его с фонариком, либо с прожектором. У кого как получится.

Чем быстрее вы начнете набивать свою подушку, тем лучше.

Решите, что делать с накопленными деньгами

Вы начинаете откладывать каждый месяц. У вас получается. Можно уже строить какие-то планы. Только копить деньги лучше не дома. Так безопаснее, во-первых. Во-вторых, лежа под матрасом или в шкатулке деньги быстро теряют ценность. Если мы набиваем подушку финансовой безопасности, то не хотим, чтобы она «худела». Чтобы сохранить сбережения, откройте вклад, а еще лучше накопительный счет. Это удобно, ведь ваши руки будут развязаны. Вы сможете пополнять счет и снимать средства в любое время и без лимитов, проценты на остаток продолжат «капать», а вы сможете свободно распоряжаться деньгами. Плюс - это безопасно, средства на накопительных счетах и депозитах застрахованы в пределах 1,4 млн рублей.

Прокачайте финансовую грамотность

Подушка безопасности сформирована, значит самое время заставить деньги работать. Тут на помощь приходят более продвинутые финансовые инструменты. Например, можно открыть индивидуальный инвестиционный счет и зарабатывать пассивно, ведь доходность по многим ценным бумагам существенно выше процентов на банковском вкладе. Еще за него можно налоговый вычет получить. То есть от суммы вложений забрать назад 13%, но максимум с 400 тыс. рублей. Помимо индивидуального инвестиционного счета, есть еще брокерский счет и различные биржевые инструменты. Читайте и узнавайте про них больше, а еще лучше сходите на консультацию в банк. Но помните, что инвестировать можно максимум пятую часть своей подушки - с брокерского счета или индивидуального инвестиционного счета деньги вывести мгновенно не получится.

В заключение последний совет: экономика нестабильна и циклична. Чем больше у вас будет знаний, тем спокойнее будет жизнь.

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