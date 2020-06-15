В Воронеже алабай растерзал маленькую собачку и напал на ее хозяйку

Алабай нападает на маленькую собачку в одном из дворов Воронежа. Рядом стоит женщина с оборванным поводком и кричит: «Помогите!» Видимо, она хозяйка щенка. Следом мужчина достает из машины огнетушитель и направляет струю в алабая. На несколько секунд здоровая собака отпускает свою жертву, но позже опять хватает зубами. Затем несколько молодых людей начинают пинать алабая. Хотя и сами боятся, что большой пес переключит агрессию на них. После всех этих действий раненную собачку удается выхватить и унести от алабая.

Видео произошедшего появилось в соцсетях 13 июня. В комментариях к записи горожане возмущаются: почему такой большой и опасный пес без намордника?

«Вот где мозги хозяина собаки? Как можно такого пса выводить без намордника?! Очень жалко собачку, и даже страшно представить, что на ее месте мог оказаться ребенок» - пишут в комментариях.

Некоторые предлагают совсем радикальные меры - усыпить алабая и посадить хозяина на 15 суток.

В ГУ МВД по Воронежской области нам сообщили, что инцидент произошел в районе дома 14/16 по улице Орджоникидзе. Женщина выгуливала собачку, когда неожиданно выскочил алабай. Хозяйка попыталась спасти своего питомца, но здоровый пес напал и на нее. У горожанки рваная рана на ноге, сейчас она находится в больнице. Покалеченная маленькая собачка - в ветеринарной клинике. Все стороны конфликта, в том числе и хозяин алабая, установлены. Проводится проверка.

У женщины рваная рана ноги.Фото: предоставлено героем публикации.

Дочь пострадавшей женщины Алиса рассказала «КП-Воронеж», что их питомцу Пушу прямо сейчас делают сложную и опасную операцию. Собака старая и может не проснуться после наркоза.

- На лечение потребуются деньги. За эти три дня папа уже отдал ветклинике в районе 12 тысяч рублей, - рассказывает Алиса.

По словам девушки, хозяин алабая до сих пор не извинился и не позвонил. А правоохранителям сказал, что может либо пристрелить пса, либо отвезти в деревню.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Хозяин алабая можно привлечь к ответственности»

Юрист Сергей Филин рассказал «Комсомолке», что на данный момент любое домашнее животное относится к имуществу. И согласно статье 137 Гражданского Кодекса РФ, к питомцам применяются общие правила об имуществе. Если собака причинила какой-либо вред, то компенсировать его должен хозяин.

- Алабай - это среднеазиатская собака, которая в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2019 г. № 974 отнесена к перечню особо опасных собак. Эти породы обладают генетически детерминированными качествами агрессии и представляют опасность для здоровья людей. Хозяина такой собаки можно привлечь к ответственности. Если вред был причинен здоровью физического лица, то здесь речь может идти даже об уголовной ответственности (в зависимости от вреда, причиненного здоровью). Если пострадало имущество, нужно собирать доказательства, вызывать полицию на место для фиксации, - рассказал Сергей Филин.

СОВЕТ КИНОЛОГА

«Самый надежный вариант - газовый балончик»

Мы пообщались с кинологом Владиславом Михайловым и узнали, что делать в таких ситуациях:

- В момент захвата не нужно тянуть собак в разные стороны, дабы не усугублять полученные повреждения. Второе - бить собаку, которая в азарте, на адреналине - бесполезно. В лучшем случае она усилит захват, в худшем - переключит свое внимание на того, кто этот удар нанес. Советы многих поднимать за задние лапы, за «фаберже» тянуть - в 90% случаев не работают. Самый надежный, простой, безотказный вариант - это обычный газовый баллончик. Пользоваться умеют все, в кармане места немного занимает, стоит недорого. Работает в 100% случаев. Собаки дрались, дерутся и будут драться, но хозяева должны заниматься с питомцем в плане устранения зооагрессии. Обязаны следить за животным на прогулке. Тут можно говорить о безответственности владельца.

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