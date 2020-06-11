Как коронавирус повлиял на подготовку воронежских выпускников к ЕГЭ

Школьники усиленно готовятся к ЕГЭ на протяжении последнего года обучения, а то и двух. Тестовые задания они решают как в школе, так и у репетиторов, к которым ходит подавляющее большинство одиннадцатиклассников. Однако в этом году из-за эпидемии коронавируса выпускников ждало необычное окончание года: уроки, курсы и дополнительные занятия стали проходить удаленно, а экзамены перенесли с конца мая на первые числа июля. Такие перемены ребята восприняли по-разному. Кто-то начал работать еще усерднее, а кто-то окончательно расклеился и перестал заниматься в домашней атмосфере.

Мы узнали у воронежских выпускников, что они чувствуют в преддверии экзаменов и как распоряжаются дополнительным месяцем подготовки:

Александр:

- Поначалу пандемия была лишь причиной досрочных весенних каникул. Но вскоре стало понятно, что из-за карантина дальнейший учебный процесс будет проходить дистанционно, вплоть до государственных экзаменов. Главным отличием онлайн-уроков от школьных стало их количество: согласно новому расписанию суммарное число академических часов значительно сократилось, а начиная с середины мая занятия и вовсе стали необязательными для посещения, за исключением тех, которые были направлены на подготовку к ЕГЭ. Такая система позволила мне тратить время более рационально, не распыляясь на непрофильные предметы. Безусловно, сохранять дисциплинированность дома очень тяжело, однако сильное желание хорошо подготовиться к экзамену помогает мне это делать. Стоит также сказать, что некоторые заочные уроки проводятся даже после официального окончания учебного года. Их организовывают неравнодушные учителя, которые держат учеников в тонусе весь июнь, не давая забыть материал. Что касается дополнительных занятий с репетиторами, то они продолжаются в обычном режиме, без каких-либо изменений.

София:

- Обычно я составляю план занятий, чтобы рационально распределить силы и ресурсы для подготовки к экзаменам, но пандемия внесла свои коррективы. В первые дни самоизоляции пришлось привыкать к дистанционному обучению, поэтому подготовка к экзаменам замедлилась. После двух недель в новых условиях я вернулась к прежнему темпу работы. Стрессовая ситуация, вызванная эпидемией и переносами сроков ЕГЭ, негативно отразилась на моей сосредоточенности. Также на домашнее обучение перешла моя сестра, которая периодически отвлекала меня от занятий. Основываясь на своих ощущениях, могу сказать, что, учась в школе, я лучше воспринимала учебный материал. С репетитором мы продолжили заниматься очно, но из-за эпидемии коронавируса я стала ездить к нему на машине, полностью отказавшись от общественного транспорта. Я и мой преподаватель полностью соблюдаем меры предосторожности, то есть находимся в одном помещении в масках, моем руки до и после занятий, обрабатываем их антисептиком.

По ощущениям некоторых ребят, времени на подготовку к экзаменам больше не появилось.Фото: Илья ШУШКОВ

Марк:

- В связи с эпидемией моя школа перешла на дистанционное обучение, но не могу сказать, что все перевернулось с ног на голову. Вставал я все так же рано, да и уроков меньше не стало, к тому же к занятиям приходилось тщательно готовиться, потому что не хватало оценок для аттестации. Времени на подготовку к экзаменам, по ощущениям, больше не появилось. Поначалу все складывалось вполне неплохо - мне не привыкать сутками находиться дома за книжками, ведь последние пару лет только этим и занимаюсь. Однако когда сидишь дома безвылазно (я честно сижу на карантине с марта), придерживаться какого-либо плана тяжело. Мотивация начала пропадать, а лень брать свое, концентрировать внимание стало практические невозможно. С репетиторами я вообще прекратил какие-либо контакты, так как я понимал, что через них проходит множество учеников, и это небезопасно в нынешней ситуации. Я не могу быть уверен, что все дети, которые приходили до меня, относились к коронавирусу так же серьезно. Поэтому прекратил занятия без размышлений. Продолжил только заниматься с преподавателем английского по Zoom. Также остались онлайн-курсы по информатике. Они продолжаются без каких-либо изменений.

Этот год как никакой другой предъявляет жестокие требования не только к знаниям знаниям выпускников, но и к их личным качествам: силе воли, способности к самодисциплине, умения эффективно работать в новых и постоянно меняющихся условия. Возможно, будущие специалисты смогут использовать этот опыт во взрослой жизни.