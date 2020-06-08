2020-06-08T13:30:29+03:00
Общество

Воронежские депутаты продолжают помогать детям учиться дома

Современные ноутбуки получили школьники в еще двух семьях
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Начало летних школьных каникул вовсе не означает, что мальчишкам и девчонкам в Воронеже больше не приходится брать в руки учебники, заниматься и развиваться. До 1 сентября, конечно, можно сбавить темп и больше внимания уделить каким-либо увлечениями или просто отдохнуть. Но в 2020 году, наверное, все поняли, как важно постоянно заниматься саморазвитием.

Депутаты Воронежской городской Думы вместе с тем продолжают участвовать в акции «Помоги учиться дома». Помимо угроз коронавируса актуальным по-прежнему остается вопрос наличия компьютера у школьника. Баз использование цифровых технологий учебный процесс сегодня трудно представить.

В микрорайоне Краснолесный депутаты Владимир Ходырев и Михаил Гусев вручили ноутбуки детям из семьи с трудным материальным положением: Ангелине Юровой и Дмитрию Михайлову.

За ноутбуком Ангелины пришла ее мама, она воспитывает дочь одна и надеется, что новый гаджет поможет дочери еще успешнее справляться со школьными заданиями.

Дима сам встретил на пороге гостей и не скрывал радости от полученного подарка. Мальчика воспитывает бабушка. Она хорошо знает депутата и с теплотой отзывается о помощи, которую парламентарий оказывает местной детской школе искусств и поселку в целом.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Нововоронежская АЭС подтвердила соответствие системы экологического менеджмента международным и национальным стандартам
На Нововоронежской АЭС завершен второй инспекционный аудит системы экологического менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016
Новости 24
В мэрии Воронежа рассматривают возможность сделать проспект Революции пешеходной улицей
В Воронежской области 17-летний парень решил заработать, перекидывая наркотики заключенным
Спасатели предупреждают воронежцев о грядущей аномальной жаре
Под Воронежем женщину изнасиловали в ее же доме
В Воронежской области семья скончавшегося в больнице мужчины отсудила у медиков 900 тысяч рублей
Зверское убийство четырехлетней давности оказалось отголоском дорожного конфликта в Воронеже
Во время массовой проверки инспекторы остановили 84 пьяных водителей в Воронежской области
Мэрия Воронежа готовит под застройку землю бывшего экскаваторного завода
В Воронежской области пропала женщина, уехавшая из дома на машине
Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, вновь далеки от нормы
В Воронеже увеличилось число исчезнувших крышек колодцев
Воронежский «Факел» продлил контракт с еще одним молодым футболистов
Вспышка коронавируса в интернате под Воронежем: заразились 107 проживающих и 12 сотрудников
После открытия пунктов приема металлов в Воронеже участились пропажи люков
Подвал многоэтажки в центре Воронежа затопило кипятком
Воронежцев возмутила огромная траншея в лесу Северного микрорайона
В подразделении «РВК-Воронеж» произошла вспышка коронавируса
В воронежском управлении Пенсионного фонда несколько сотрудников заразились коронавирусом
В Воронеже на дружеских посиделках одна гостья чуть не зарезала другую ножом
В приюте для детей в Воронежской области нарушили требования пожарной безопасности
95 жителей Воронежской области, перенесших коронавирус, отправили на долечивание
В Воронежской области отравившей кислотой трехмесячного ребенка матери вынесли новый приговор
Воронежец разбил свою машину и решил отправиться домой на чужой
Дайверы очистили дно реки Усманка под Воронежем
Воронежцы могут задать специалистам вопросы по организации детского отдыха
В Воронеже женщине, зарезавшей мужа, не удалось свалить вину на незнакомца