Воронежские депутаты продолжают помогать детям учиться дома

Начало летних школьных каникул вовсе не означает, что мальчишкам и девчонкам в Воронеже больше не приходится брать в руки учебники, заниматься и развиваться. До 1 сентября, конечно, можно сбавить темп и больше внимания уделить каким-либо увлечениями или просто отдохнуть. Но в 2020 году, наверное, все поняли, как важно постоянно заниматься саморазвитием.

Депутаты Воронежской городской Думы вместе с тем продолжают участвовать в акции «Помоги учиться дома». Помимо угроз коронавируса актуальным по-прежнему остается вопрос наличия компьютера у школьника. Баз использование цифровых технологий учебный процесс сегодня трудно представить.

В микрорайоне Краснолесный депутаты Владимир Ходырев и Михаил Гусев вручили ноутбуки детям из семьи с трудным материальным положением: Ангелине Юровой и Дмитрию Михайлову.

За ноутбуком Ангелины пришла ее мама, она воспитывает дочь одна и надеется, что новый гаджет поможет дочери еще успешнее справляться со школьными заданиями.

Дима сам встретил на пороге гостей и не скрывал радости от полученного подарка. Мальчика воспитывает бабушка. Она хорошо знает депутата и с теплотой отзывается о помощи, которую парламентарий оказывает местной детской школе искусств и поселку в целом.