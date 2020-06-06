Коронавирус в Воронеже, последние новости на 6 июня 2020: увеличение числа жертв, более двух с половиной тысяч зараженных, показатели для снятия ограничений

За время эпидемии в Воронежской области коронавирус выявили у 2 592 человека. 1 624 пациента уже выздоровели. Накануне скончался 19 человек с подтвержденной инфекцией.

Сотрудник департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области заразился коронавирусом. Неделю назад он почувствовал себя плохо и перешел на удаленную работу. Болезнь протекает в легкой форме. Коллег, контактировавших с зараженным установили, решается вопрос об их тестировании.

Коронавирус диагностировали у трех сотрудников «Воронежстальмоста». Работников, которые лично общались с инфицированными, в ближайшее время проверят на COVID-19. Сейчас на входе предприятия сотрудникам измеряют температуру. На производстве сделали разметку для соблюдения социальной дистанции, для дезинфекции применяют бактерицидные облучатели.

Мировой суд Коминтерновского района вернул в новоусманскую полицию дело в отношении фельдшера местной станции скорой помощи Александра Косякина. Ранее он разместил в соцсетях сообщение о том, что медикам не выдают средств защиты при работе с коронавирусными пациентами. Облздрав назвал информацию фейком. Однако судья посчитал, что в представленных полицией документах нет доказательств вины, а в протоколе указано недостаточно сведений.

Показатели для второго этапа снятия ограничительных мер по-прежнему далеки от нормы. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,17 (норма 0,8). Свободный коечный фонд для лечения зараженных COVID-19 - 27,4%, норма - 50%. И только по тестированию на 100 тысяч жителей показатель положительный - 172,3 при норме - 90.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.