Трое воронежских студентов получили именную стипендию от Tele2

2 июня на торжественной онлайн-церемонии подвели итоги масштабного конкурса на соискание именной стипендии от оператора мобильной связи Tele2. Авторы лучших проектов разделили призовой фонд в 300 тысяч рублей.

В конкурсе инновационных разработок участвовали студенты Воронежского государственного университета: бакалавры, специалисты и магистранты. На выбор им было предложено три темы: «Умный город», «Как тебе такое, Илон Маск?» и «Я знаю, как надо». Все темы направлены на улучшение качества жизни в разных сферах с помощью современных технологий и, по сути, участникам была предоставлена полная свобода для реализации самых смелых задумок.

Более 300 претендентов

- Мы проводим конкурс на получение именной стипендии второй раз, и хочу отметить, что выросло не только количество участников, но и уровень работ. Ребята продемонстрировали целеустремленность, высокую вовлеченность и большой творческий потенциал. Все разработанные кейсы очень достойные, их реализация принесет ощутимую пользу обществу, поэтому членам жюри было непросто выбрать лучших из лучших. Отдельную благодарность за поддержку проекта хочу выразить руководству ВГУ. Мы открыты для дальнейшего сотрудничества с вузом и готовы поддерживать реализацию инновационных идей, - подчеркнул Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» Tele2.

На именную стипендию претендовало более 300 студентов. После всех этапов конкурсного отбора экспертная комиссия в составе представителей Tele2 и ВГУ определила трех стипендиатов из двенадцати полуфиналистов.

«Такая работа захватывает»

Среди призеров был распределен денежный фонд в 300 тысяч рублей: автор лучшего проекта получил 150 тысяч, вторую идею оператор поддержал стипендией в 100 тысяч, а третьего призера наградили 50 тысячами рублей.

Победитель конкурса, третьекурсник факультета компьютерных наук Олег Коротков разработал модель инфузионного насоса – качественного медицинского изделия, предназначенного для длительного дозированного введения растворов и при этом имеющего низкую себестоимость. На его создание было потрачено всего 2018 рублей, что в разы меньше рыночной цены аналогичных аппаратов.

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- Огромное спасибо Tele2 за организацию конкурса. Это помогает развиваться студентам в сферах, которые им действительно интересны. Такая работа захватывает и вдохновляет на новые идеи, - поделился эмоциями Олег Коротков.

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Второе место занял проект студентки 3 курса математического факультета Екатерины Момот – девушка представила приложение SciLexic, способное сравнивать иностранную лексику в научных статьях. Таким образом, оно помогает молодым ученым с лексическим оформлением своих трудов.

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Третье место занял Павел Рудин, студент 4 курса факультета компьютерных наук, он предложил программное обеспечение «Удобная больница» -, представляющее собой электронную систему, упрощающую общение между врачом и пациентом.

- Конкурс на соискание именной стипендии Tele2 - важный инструмент мотивации и отличная поддержка для талантливых студентов. Ребята развивают способности к исследовательской и проектной работе. Они учатся презентовать идеи и аргументировать позицию, получают ценные навыки публичных выступлений. Эти компетенции сегодня востребованы бизнесом и пригодятся студентам в будущем, - отметил Дмитрий Ендовицкий, ректор ВГУ.