В Воронежской области парад Победы пройдет сразу в трех городах

В среду, 3 июня, в правительстве области обсудили подготовку к параду Победы. В Воронежской области, как и по всей стране, он состоится 24 июня. 75 лет назад в этот день на Красной площади в Москве состоялся исторический парад в честь Победы над фашисткой Германией.

ВОЕННЫХ ПРОТЕСТИРУЮТ НА КОРОНВИРУС И ИЗОЛИРУЮТ НА ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ

В региональном правительстве сообщили, что шествия военнослужащих и показ военной техники состоятся не только в Воронеже, но и в Борисоглебске и Острогожске. Кроме того, воронежцы смогут увидеть праздничный салют. Его будут пускать с Чернавской дамбы. А сам парад, по словам начальника штаба 20-й гвардейской общевойсковой армии Николая Терещенко, начнется на площади Ленина в 10.00.

В нем примут участие военные, курсанты Военно-воздушной академии, парадные расчеты МЧС, а также сводный расчет из женщин-военнослужащих Гвардейской общевойсковой армии ЗВО. Всех их проверят на коронавирус и только после отрицательного теста допустят к участию в параде. Также их обеспечат средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками. Кроме того, сообщается, что на время подготовки к параду их максимально огородят от контактов с внешним миром. После шествия пеших расчетов мимо площади проследует 110 единиц военной техники и вооружения.

Губернатор Александр Гусев поставил задачу обеспечить все меры безопасности и в оставшееся время отработать все организационные вопросы:

– Парад Победы состоится в знаменательный день. Именно 24 июня 1945 года по Красной площади маршировали победители, которые разгромили фашистов. Очень хочется провести торжества масштабно, но при этом пока есть определенные ограничения и сложности. Будем надеяться, что к намеченной дате ситуация существенно улучшится.

ПАРАД ПРОЙДЕТ С ВЕТЕРАНАМИ

Но самое пристальное внимание 24 июня будет приковано к ветеранам. Уже известно, что их пригласят на парад, и этот процесс будет происходить в условиях повышенной безопасности. Во-первых, ветеранов накануне парада бесплатно протестируют на коронавирус. А, во-вторых, на самом параде их максимально дистанцируют от остальных людей, которые потенциально могут их заразить. Как сказал губернатор, совсем не приглашать ветеранов на парад было бы не по-человечески.

– Ветераны получат не только максимальное внимание с нашей стороны – для них будут созданы беспрецедентные меры по безопасности. Мы дистанцируем их от большого скопления людей, в том числе за счет создания отдельных кордонов для прохода на праздник. Запретить им присутствовать на торжестве по-человечески было бы просто некрасиво. Мы обязательно посоветуемся с ветеранскими организациями и согласуем списки, – заявил Александр Гусев.