Коронавирус в Воронеже, последние новости на 31 мая 2020: ежедневные рейды по маршруткам, показатели для второго этапа снятия ограничений

Количество зараженных коронавирусом жителей региона достигло 1 946. Накануне выздоровел еще 71 пациент, общее количество справившихся с болезнью составляет 1 413 человек. 18 воронежцев с подтвержденным COVID-19 скончались. Еще 1 075 жителей госпитализированы с подозрением на инфекцию. Под домашним наблюдением - 3 120 воронежцев.

В Воронеже совместные рейды сотрудников городского управления транспорта и полиции по маршруткам будут проходить ежедневно. Во время них будут проверять, соблюдают ли водители и пассажиры масочный режим. За нарушение грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

В Воронежской области показатели по второму этапу снятия ограничений ухудшились еще сильнее. Коэффициент распространения инфекции уже 1,67. Норма, напомним, 0,8. Еще меньше стало свободных коек: 44,9% при норме 50%. А вот темпы тестирования на 100 тысяч жителей остались практически прежними – 150,8 при норме 90. Это единственный благоприятный показатель.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.