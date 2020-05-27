Воронежский историк и политолог Павел Кабанов: «Самое ценное качество власти - открытость»

Имя Павла Кабанова хорошо известно не только чиновникам, работавшим вместе с ним в 1990-е – 2000-е годы в администрации Воронежской области, но и всем, кто интересуется воронежской историей и пытается ее осмыслить. Наблюдения профессионального историка «изнутри» за несколькими поколениями местных руководителей легли в основу двух его книг: «Остров невезения. Воронежская власть на переломе эпох» и трехтомника «Воронежская область в контексте истории 1945 - 2015 гг.». Кабанов называет себя исследователем во власти.

Накануне круглой даты «Комсомолка» задала юбиляру несколько вопросов о современной истории, будущем, попытках переписывать факты прошлого, воронежском опыте взаимоотношения власти с обществом.

ЗАПРОС НА МИФЫ ПОРОЖДАЕТ МИСТИФИКАЦИЮ ИСТОРИИ

- Английский писатель Джон Фаулз считал, что «люди, оставляющие потомкам письменные свидетельства о своей эпохе, принадлежат почти всегда к образованным слоям общества; в силу этого на протяжении всей истории человечества мы сталкиваемся с известным искажением действительности - она преподносится нам с точки зрения просвещенного меньшинства». Сегодня мы часто сталкиваемся с умышленным искажением и даже переписыванием прошлого. Какова, на ваш взгляд, современная история? Не потеряла ли она актуальности как наука в связи с попытками мистификаций? Есть ли у нее будущее?

- Историческая наука, как и жизнь отдельных людей, обществ, государств, проживает разные стадии. Бывают времена, способствующие развитию знания о прошлом, бывают - не способствующие. На мой взгляд, определяющим фактором в отношении к прошлому является желание большинства народа знать (или не знать) правду о своей истории. Если есть запрос на мифы вместо реальной истории, то история будет мистифицироваться, если – на правду, то разговоры о мистификации прошлого уйдут сами собой.

Но это как бы внешняя сторона истории, образ прошлого в сознании населения. Что до изучения исторического процесса профессиональными историками, то, несмотря ни на что, работа по исследованию прошлого нашей страны продолжается, и она будет идти всегда, пока существует Россия.

Хочу добавить, сегодня активно идет еще один процесс - процесс создания «второй» истории. Истории отдельных людей, семей, родов, которую пишут простые граждане, не обремененные дипломом историка. Это особенность нашего времени.

УРОКИ ПРОШЛОГО - ПОКА НЕ ВПРОК

- Многие из героев ваших книг живы и продолжают работать во власти. Не сталкивались ли вы в своей работе с противодействием со стороны чиновников, нынешних и бывших, которые не хотели бы, чтобы «кухня власти» становилась достоянием общественности?

- Мне интересны, в первую очередь, процессы, происходившие в стране и области в послевоенный период. То есть функционирование механизмов, которые управляли жизнью воронежцев в это насыщенное событиями время, особенно на рубеже веков. Конкретные люди во власти - это субъективный фактор. Он может соответствовать потребностям времени, а может не соответствовать и даже тормозить. Оценку их действиям дает само время, историки лишь рассказывают о них в своих книгах.

Не стоит путать «кухню власти» с коммунальной кухней. На «кухне власти» готовятся решения, которые влияют на жизнь многих людей. Власть - это большая ответственность. Конечно, есть умелые «повара», а есть персонажи, случайно попавшие на «кухню». Вот, чтобы на нее попадали только профессионалы, дорога к ней и жизнь «кухни» должны быть прозрачными.

С противодействием чиновников я не сталкивался, наоборот, получал поддержку, когда обращался за помощью. И не только я, ведущие воронежские историки и краеведы при помощи постсоветской власти издали многие свои произведения.

- Какие уроки взаимоотношения воронежской власти и общества вы считаете самыми ценными в нынешней ситуации?

- Вы знаете, все уроки идут впрок, если они адекватно воспринимаются всеми: и властью и населением. К сожалению, пока это утопия. Впрочем, исходя из собственного опыта, могу сказать, что в трудное время самое ценное качество власти - это открытость. Что бы ни происходило, люди должны знать, что власть рядом и делает все возможное, чтобы помочь им.

- Над чем вы работаете сейчас?

- В последнее время я работаю с фондами воронежских госархивов, собираю материал для новой книги.

«КП»-Воронеж» сердечно поздравляет Павла Алексеевича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, творческого долголетия, успехов в воплощении замыслов!