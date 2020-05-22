В Воронежской области на период пандемии действует почти 100 новых мер господдержки

В Воронежской области в общей сложности действует почти 100 мер господдержки населения и бизнеса в период пандемии коронавируса. О них говорили 21 мая на заседании экспертного совета при губернаторе области.

ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ

Как отметил глава региона Александр Гусев, 29 мер затрагивают непосредственно граждан. Это ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет включительно, ежемесячная выплата на детей до трех лет, единовременная выплата в 10 тысяч рублей на ребенка от трех до 16 лет, увеличенное пособие по безработице и доплата к нему по три тысячи на каждого несовершеннолетнего ребенка, дополнительные выплаты медикам, доставка продуктовых наборов пожилым людям, распределение индивидуальных средств защиты на безвозмездной основе.

Как пояснил руководитель департамента экономического развития области Данил Кустов, за апрель – май порядка 24,4 тысячи семей получили на детей до тех лет в общей сложности более 250 миллионов рублей (по пять тысяч на каждого ребенка). Пособие по безработице получают около 23 тысяч человек.

Выплаты на детей от трех до семи лет (по 4595 рублей в месяц) и разовая выплата на детей от трех до 16 лет (по 10 тысяч) стартуют с 1 июня. Сейчас родители должны подавать на них заявки. Сделать это можно, в том числе, через сайт Госуслуг и через офис «Мои документы». С 25 мая они возобновляют работу в полном объеме:

– В МФЦ будет вестись прием по предварительной записи. Но все специалисты будут на местах. Думаю, что это снимет многие вопросы, – сказал Александр Гусев.

РАБОТУ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ СО ВТОРОГО ИЮНЯ

66 мер направлены на поддержку предприятий, организаций (юридических лиц), которые тоже переживают нелегкие времена из-за введенных 27 марта ограничений:

– Есть масштабные финансово значимые меры поддержки такие, как субсидирование кредита для системообразующих предприятий, или небольшие меры поддержки со стороны наших микрофинансовых областных организаций, где мы сейчас проводим докапитализацию, – пояснил губернатор.

С 12 мая Воронежская область начала постепенно выходить из ограничений. Возобновили работу предприятия базовых сфер экономики – промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства и строительства. Однако сфера массовых услуг и торговля непродовольственными товарами (кроме товаров первой необходимости) все еще находится под запретом.

– Надеемся, в самом начале июня мы достигнем обозначенных показателей и войдем во второй этап снятия ограничений в экономике, что позволит начать работать торговым центрам. По нашим расчетам, это 2 июня, – сказал губернатор.

Он также поручил подготовить нормативно-правовую базу для возобновления работы детских реабилитационных центров. Их должны открыть в ближайшее время.