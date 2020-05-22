2020-05-21T23:55:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 21 мая 2020: второй этап снятия ограничений, митинг сотрудников скорой, заболевшие чиновники

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 21 мая 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Иван МАКЕЕВ
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1 307 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. За минувшие сутки выздоровели 79 человек, общее количество переболевших теперь составляет 837. 16 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались. С подозрением на инфекцию госпитализированы 866 воронежцев. Под домашним наблюдением - 2 247 жителей региона.

Коэффициент распространения инфекции в области равен 0,93 ( при норме 1,0). Свободный коечный фонд для лечения коронавируса даже перевыполнен - сейчас это 52,8% (при норме 50%). Показатель тестирования на инфекцию на 100 тыс жителей - 122,67 (при норме 70).

Со 2 июня в регионе может начаться второй этап снятия ограничений. При условии положительной динамики показателей, установленных Роспотребнадзором (перечислены выше, - ред.). На этом этапе возобновится уличная торговля, работа образовательных учреждений и функционирование магазинов площадью до 800 кв. м.

Облпрокуратура заинтересовалась митингом работников подстанции скорой помощи в Левобережном районе Воронежа. 21 мая медики устроили протест из-за того, что им не выплатили стимулирующие выплаты. Как пояснили в облздраве, в соответтсвии с апрельским постановлением правительства на надбавки могут рассчитывать только сотрудники, непосредственно оказывающие помощь пациентам с коронавирусом. А подавляющая часть медиков, подавших жалобу, не работала с людьми с ПЦР-подтвержденным COVID-19.

У заместителя мэра Воронежа заподозрили коронавирус. Предварительный тест на COVID-19 оказался положительным у Людмилы Бородиной. Чиновница контактировала с руководителем городского управления физкультуры и спорта Александром Бахтиным, который ранее сообщил о болезни. Людмила Бородина чувствует себя хорошо, симптомов коронавируса нет. Однако она находится дома на самоизоляции, ждет результатов финального анализа.

Во время самоизоляции воронежцы начали подрабатывать «слушателями», «друзьями» и «собутыльниками». На сайтах бесплатных объявлений все чаще встречаются сообщения, в которых «товарищ» предлагает провести с вами час за символические 300 рублей, хотя цена порой доходит и до двух тысяч. Если в объявлении указан не просто «слушатель», а «слушатель-психолог» - стоимость услуги сразу же возрастает.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461

ИСТОЧНИК KP.RU

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