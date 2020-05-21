Коронавирус в Воронеже, последние новости на 21 мая 2020: открытие ярмарок и рынков, нарушения по выплатам медикам

У 1266 жителей Воронежской области выявили коронавирус. 16 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались. За минувшие сутки выздоровели еще 37 человек, общее количество переболевших теперь составляет 758. В инфекционных боксах с подозрением на инфекцию находятся 884 воронежца. Под домашним наблюдением - 2 274 жителя региона.

С 20 мая в регионе возобновили работу ярмарки и рынки - это часть первого этапа по выходу Воронежской области из ограничений по коронавирусу. Облправительство решило поддержать предпринимателей, арендующих торговые точки на крытых рынках. Им окажут помощь, которую уже предложили торговым и офисным центрам. Их владельцы получают от региональных властей льготу по налогу на имущество - на сумму уменьшения ставки аренды для клиентов. За разъяснениями можно обратиться в региональный департамент экономического развития по телефону +7 (473) 212-78-33.

В Аннинской районной больнице прокуратура обнаружила нарушения при начислении стимулирующих выплат медработникам. Семь сотрудников, которые лечили больных коронавирусом, получили свои надбавки только 17 и 18 мая. В то же время в апреле руководство больницы посчитало, что риску заразиться COVID-19 подвержены только пять медиков, хотя в середине мая их число резко увеличилось до 54. Очевидно, что большая часть медперсонала не получила положенные выплаты за апрель.

Похожая ситуация сложилась в Терновском районе. В начале мая 11 медработников получили только часть надбавки, в середине месяца пришла оставшаяся сумма. Затем в аналогичную схему попали еще четыре врача района. Кроме того, прокуратура выяснила, что с больными COVID-19 работали не четыре, а девять человек.

Воронежские полицейские провели рейд по 96 городским автобусам, чтобы проверить: носят ли водители и пассажиры маски. Со 157 людьми правоохранители провели профилактические беседы. Шести воронежцам грозила ответственность по статье 20.6.1 КоаП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» - штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Однако на первый раз всем просто вынесли предупреждение.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461