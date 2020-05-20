2020-05-20T17:28:48+03:00
Общество

Современные ноутбуки для учебы подарили еще десяти многодетным семьям в Воронеже

Депутаты городской Думы на собственные средства купили технику, чтобы облегчить ребятам обучение
Олег ИВАНОВ
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Всероссийская акция #ПомогиУчитьсяДома продолжается: к сожалению, не все многодетные семьи могут позволить современный компьютер - а в условиях пандемии коронавируса такая техника необходима для доступа к электронным системам образования.

Депутат Воронежской городской Думы Олег Черкасов откликнулся на призыв спикера Владимира Ходырева и вручил пять ноутбуков малообеспеченным семьям на своем округе №3.

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- Обратились к директорам школ, чтобы узнать, где в семьях не самое хорошее положение, в том числе и с учетом коронавируса и жизненной ситуации. Мы со своими помощниками посмотрели, помощники обошли каждую семью, где что нужно. Решили оказать помощь пяти семьям, где три ребенка и больше. Теперь, у ребят будет меньше сложностей с дистанционным обучением, - говорит депутат Олег Черкасов.

Детям из нуждающихся многодетных семей в избирательном округе № 17 также помог депутат городской Думы Иван Кандыбин - он приобрел пять ноутбуков. Парламентарий лично вручил технику. Так, Иван Кандыбин встретился с местной жительницей Аллой Золотаревой, в ее семье девять детей, четверо из которых школьники.

Обрадовались современной технике и в других семьях, например, Елены Колмыковой - она воспитывает восемь детей, из которых четверо учатся в школе. Несомненно, что в такой большой семье новый гаджет будет пользовать повышенным спросом.

Напомним, депутаты городского парламента на свои средства приобрели уже более ста компьютеров для детей из малообеспеченных семей. Поскольку коронавирус временно заставил школьников сменить парты на домашнюю обстановку, многие семьи с небольшим достатком оказались не готовы к такому развитию событий, но им на помощь пришли депутаты.

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