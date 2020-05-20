Коронавирус в Воронеже, последние новости на 20 мая 2020: очередь в наркодиспансер, заболевший чиновник, открытие дежурных групп в детсадах

1246 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. 16 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались. Выздоровел 721 человек. Изолированны в инфекционных боксах с подозрением на вирус 891 воронежец. Под домашним наблюдением - 2262 жителей региона.

В Воронежской области не осталось районов без коронавируса. «Чистым» до последнего времени оставался Каменский. Однако 19 мая пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора сообщила: заболевание зарегистрировано во всех административных образованиях области.

После возобновления планового приема медиками воронежцы выстроились в длинную очередь у наркодиспансера. Как пояснил главврач учреждения Владимир Харин, это произошло из-за соблюдения социальной дистанции в полтора-два метра. Медики уверены, что ситуация быстро перейдет в штатный режим, и подобные очереди не будут собираться.

COVID-19 предварительно подтвердился у руководителя городского управления физической культуры и спорта Александра Бахтина. Причиной заражения мог стать контакт с близким родственником, после диагностирования коронавируса у которого, чиновник самоизолировался и вызвал врача. В течение последних трех лет Александр Бахтин не выезжал за пределы России.

Почти 1 млрд рублей выплатят воронежским медикам, борющимся с коронавирусом. 744,5 миллионов поступят из федерального бюджета и 217,5 - из регионального. Пока по графику проведена сумма около 190 миллионов рублей.

С 20 мая в 30 детских садах Воронежа откроются дежурные группы: 7 - в Коминтерновском районе, по 5 в Железнодорожном, Левобережном, Советском и Центральном, и три - в Ленинском районе. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в каждую группу примут не более 12 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461