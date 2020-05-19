Коронавирус в Воронеже, последние новости на 19 мая 2020: открытие магазинов и ярмарок, возобновление плановых приемов в поликлиниках

У 1195 жителей Воронежской области диагностировали коронавирус. 16 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались. Выздоровели 653 человека. Изолированны в инфекционных боксах с подозрением на инфекцию 878 воронежцев. Под домашним наблюдением - 2141 человек.

Среди всех зараженных доля людей старше 65 лет составляет всего 8%. Хотя считается, что коронавирус опасен прежде всего для пожилых. Главный санитарный врач региона Игорь Механтьев объяснил это ответственным отношением воронежцев к режиму самоизоляции.

По соотношению подтвержденных случаев коронавируса к 100 тысячам населения в Воронежской области наиболее благоприятная ситуация среди регионов ЦФО. У нас этот показатель равен 51,2. На втором месте Костромская область - 75,4, на третьем Белгородская - 83,3. Хуже всего ситуация в Московской области - 379,1.

С 18 мая возобновляются плановые посещения в поликлиниках области. Ранее были разрешены только экстренные и неотложные консультации и обследования. Врачи из районов вновь смогут направлять пациентов в областные и другие медорганизации, например, имеющие межрайонные центры или отделения.

Облправительство готово разрешить работу торговых объектов площадью до 400 кв. м. Правда, владельцам таких магазинов все равно придется ограничивать число покупателей в залах. Это одна из главных мер в первом этапе снятия ограничений по коронавирусу в регионе. Также планируется полноценно запустить МФЦ и разрешить работу ярмарок и розничных рынков. Перечисленные объекты откроются, если достигнутые областью методические показатели продержаться еще несколько дней.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461