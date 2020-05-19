Еще в четырех воронежских семьях ребята получили ноутбуки для учебы

Депутат Воронежской городской Думы Сергей Колиух вручил четыре ноутбука многодетным семьям и семьям, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Первой, технологичный подарок получила семья Сериковых, в которой четверо детей: двое школьников и двое воспитанников детского сада.

- Учебный год уже закончился, но компьютер без дела не останется. Уроки в следующем году теперь будем делать вдвое быстрее, - говорят ребята.

Порадовались подарку и в семье Зубанковых, у которых пятеро детей. Самый старший – уже студент, а самый младший – только закончил первый класс. Счастливые обладатели новенького ноутбука поблагодарили парламентария и пообещали в следующем году учиться только на «отлично».

- Ноутбуки помогут продолжить непрерывное обучение и помогут саморазвитию этих детей, тем более в первую очередь мы их передаем многодетным семьям, которые не могут позволить себе дорогостоящее оборудование. Я думаю, это очень добрая, светлая и хорошая акция. И чем больше людей ее поддержат, тем будет лучше, - говорит депутат Сергей Колиух, представляющий фракцию «Единая Россия».