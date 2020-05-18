2020-05-17T22:26:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 18 мая 2020: количество зараженных и выздоровевших, условия для первого этапа снятия ограничений

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 18 мая 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Олег ЗОЛОТО
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1151 житель Воронежской области заразился коронавирусом. 16 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались. Выздоровели 614 человек. Изолированных в инфекционных боксах стало на 35 больше - 856. На домашний карантин отправили 317 новых контактных, теперь их 2183.

Ситуация с коронавирусом в Воронежской области стабилизируется. По данным на 16 мая, коэффициент распространения инфекции достиг показателя 0,96 (норма 1,0), свободный коечный фонд составляет 54% (норма 50%), а тестирование на 100 тыс. жителей: 109,73 (норма 70). Это говорит о том, что в регионе сложились условия для первого этапа снятия ограничений. Какие это будут меры, станет известно 18 мая.

Перенесена дата вылета рейс NGT747 из Еревана в Воронеж. Ожидалось, что наши соотечественники, которым ранее не удалось выехать из столицы Армении из-за коронавируса, должны вернуться 17 мая. Теперь вылет намечен на 23 мая, время пока уточняется.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461

ИСТОЧНИК KP.RU

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