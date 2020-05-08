Полез на стену: воронежец во время самоизоляции построил скалодром в собственной квартире

В Воронежской области самоизоляция из-за угрозы распространения коронавируса началась 28 марта и продлится как минимум до 11 мая. После удаленной работы и учебы, пары капитальных уборок и часов проведенных за просмотром, кажется, что некоторые люди готовы лезть на стену.

У воронежца Дмитрия Попова с каждым новым днем это чувство развивалось все больше и больше, не даром же он член сборной России по скалолазанию. Масштабы собственной квартиры мужчину не остановили и несколько дней назад в обычной комнате многоэтажки он смастерил личный скалодром.

На сооружение потребовалось 10 часовФото: Федерация скалолазания России.

- Прошел месяц самоизоляции, и делать только ОФП надоело. Появилась мысль построить небольшой скалодром у друга во дворе, но, к сожалению, это оказалось невозможным. Я решил попробовать осуществить свои планы дома. Были большие сомнения на этот счет, - рассказывает Дмитрий Попов.

Строил Дмитрий собственный скаладром вместе с другом Константином Гунько - он как раз постановщик трасс в спортивном скалолазани. Хотя это был первый опыт такой постройки у воронежцев.

Что же нужно, чтобы повторить подобный «аттракцион» у себя дома? Три щита, доски, куча саморезов и металлических уголков. Дмитрий и Константин выполнили всю работу за 10 часов. Как признаются они сами: «Все прошло по плану».

Высота скалодрома - 2,40 метра, ширина – 3 метра, нависание – 34 градуса, протяженность – 2,90 метра. И не забывайте, что все это поместилось в обычной комнате!

Спортсмены накрутили на скаладром три рельефа и примерно 350 зацепок. В итоге сооружение заняло половину комнаты. Пришлось даже убрать одну секцию шкафа, развернуть диван, и сдвинуть все остальное.

Интересно, насколько такие домашние тренировки помогут подготовиться Дмитрию к професссиональным соревнованиям?Фото: Федерация скалолазания России.

- Можно вернуть и даже набрать выносливость для дисциплины «трудность» и подкачать уровень лазания олдскульных трасс в дисциплине «боулдеринг» (для скал), - делится Дмитрий Попов.

Как сообщают в Федерации скалолазания России, когда самоизоляция закончится, и откроются залы Дмитрий Попов планирует все-таки разберет домашний скалодром. Так как все, что нужно было для постройки, он взял на время и нужно будет все вернуть обратно.