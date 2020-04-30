В Воронежской области 11-летняя девочка забеременела от 14-летнего сводного брата

В региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело в отношении главного специалиста органов опеки и попечительства Эртильского района. Из официальной информации следует, что чиновница составила акт о проверке условий жизни несовершеннолетней девочки в приемной семье, хотя на самом деле ничего по этому поводу она не выясняла. То есть, бумага, по сути, была фиктивной. Что, как сообщают в СК, способствовало совершению в отношении девочки противоправных действий.

По неофициальным данным, под «противоправными действиями» скрывается вот что: в семье, где было восемь приемных детей, за ними так «хорошо» следили, что 11-летняя девочка забеременела от 14-летнего сводного брата. Девочке придется рожать – делать аборт уже поздно. Местные жители сообщали, что фактически восемь ребят предоставлены сами себе, а женщина любит только получать пособия на них, однако сотрудницу отдела опеки этот факт почему-то не заинтересовал. Впрочем, в региональном Следственном комитете эту информацию не комментируют.

В отношении главного специалиста отдела опеки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» (максимальное наказание – штраф до 120 тысяч рублей или арест до трех месяце) и ч.1 ст.292 УК РФ «Служебный подлог» (штраф до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет).