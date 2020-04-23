Жители Воронежа жалуются на работу центрального автовокзала

Жители и гости Воронежа столкнулись с проблемой покупки билетов на центральном автовокзале города. Дело в том, что часть автобусов из-за пандемии коронавируса отменены. Но бывают ситуации, когда срочно нужно куда-то уехать, а актуальное расписание узнать сложно.

- Нам сообщили, что некоторые рейсы отменили. Поэтому мы купили билеты, и ждем автобус в село Раздолье уже два часа. Ещё осталось 20 минут. На сайте никакой информации не нашли, - рассказала «Комсомолке» девушка по имени Вера. - Платили наличкой, по карте здесь нельзя.

Некоторые рейсы из-за коронавируса отменили.Фото: Кирилл Мишин

Мы решили проверить, так ли это на самом деле, и приехали на автовокзал. Там работало несколько касс. Ни в одной из них оплатить билет картой было нельзя. То есть людям приходилось использовать самый «грязный» способ - наличкой. И это в условиях пандемии COVID-19, когда контакты людей друг с другом должны быть минимальны.

Подходим к окну информации и пытаемся выяснить ситуацию.

- Расписание в интернете сейчас не работает. Можете позвонить в справочную службу по номеру 246-04-15. А почему не работала касса с безналичным расчетом, спросите у кассира, - сообщили нам в этом окне.

В одном окне с безналичной оплатой оператора не было.Фото: Кирилл Мишин

После чего состоялся очень интересный разговор с самим кассиром, который как раз только появился:

- Почему вы, единственное окно с безналичной оплатой, не работали?

- Времени сколько было?

- Около 16:30.

Поднимаем глаза:

- Хорошо, у вас перерыв. А что делать, если человек попал в это время?

- Ничего. Здесь два банкомата.

Другое - закрылось на перерыв.Фото: Кирилл Мишин

Дальше мы попытались дозвониться в справочную службу. Звонки либо сбрасывали, либо никто не отвечал. Как оказалось, справочная работает с 6.30 до 18.30 с перерывом с 12.00 до 13.00. Всю актуальную информацию автоответчик предлагает найти на официальном сайте. По телефону забронировать билеты нельзя.

То есть, вечером и в обед справочная не работает. И тут получается какой-то замкнутый круг, из-за которого люди продолжают «гулять» по автовокзалу часами, подвергая тем самым опасности себя и окружающих.

К сожалению, связаться с администрацией учреждения для прояснения ситуации нам не удалось. Через несколько дней сайт автовокзала починили. Теперь там хотя бы можно посмотреть актуальное расписание и купить билеты.