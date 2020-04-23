Воронежское правительство определило перечень мер поддержки наиболее пострадавшим от кризиса отраслям

Перечень мер поддержки огласили на совещании в правительстве области, которое провел губернатор Александр Гусев. Его заместитель Виталий Шабалатов отметил, что правительство РФ сформировало список отраслей, наиболее пострадавших от введения ограничительных мер из-за коронавируса. Это авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, дополнительное образование детей, деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты), стоматология, торговля непродовольственными товарами. В Воронежской области в представленных отраслях трудятся 45 тысяч человек, или семь процентов от занятых.

На 21 апреля предприятия, по роду деятельности вошедшие в список, имеют право на получение 21 меры федеральной поддержки, в том числе связанной с льготным кредитованием и реструктуризацией задолженности. Также из этого перечня можно воспользоваться переносом сроков обязательных платежей по налогам, кредитам и аренде госимущества. Кроме того, снижаются требования к участию предприятий в госконтрактах, вводятся моратории на проверки и санкции со стороны ФНС и других контрольно-надзорных органов. Эти меры поддержки едины для всех регионов.

В Воронежской области к перечисленным пунктам добавили свои послабления для бизнеса. В региональном правительстве сообщили, что речь идет о снижении ставок по упрощенной системе налогообложения, нулевых платежах по транспортному налогу для пассажирских перевозчиков, сокращении налогов на имущество организаций торговых и бизнес-центров, отсрочке по арендным платежам за государственное и муниципальное имущество. Для малого и среднего бизнеса вводятся льготные программы микрокредитования и реструктуризация задолженности.

«Заключено соглашение с Банком ВТБ, направленное на предоставление организациям региона зарплатных кредитов по нулевой ставке по согласованному перечню под поручительство Гарантийного фонда Воронежской области. Общая сумма мер поддержки составляет более 1,5 миллиарда рублей», – сообщили в региональном правительстве.

Теперь важно, как заметил Александр Гусев, чтобы эти меры поддержки экономики региона принесли результат.

– Меры поддержки должны быть эффективными и доступными для бизнеса, – сказал губернатор.