Жительница Воронежа, победившая рак: «Впала в кому по вине анестезиолога»

«После операции я впала в кому и не приходила в себя несколько дней. Никто не понимал, что со мной, почему так произошло. Не знали, выживу ли я вообще. Тогда муж пригласил в палату батюшку, чтобы он меня причастил. Готовились к самому худшему, но я очнулась».

«Не проживет больше 15 лет»

Екатерине Качалиной 44 года. Она счастлива в браке, растит сына и работает финансовым консультантом (занимается инвестициями). Глядя на эту красивую, улыбчивую женщину, сложно представить, что ей пришлось пережить.

Все началось еще до рождения самой Кати. Когда она была в утробе матери, врачи услышали в ее сердце шумы. Позже диагностировали порок сердца. Малышка сильно отставала в весе от своих ровесников, а в три года родители заметили, что правая ножка у нее тоньше левой и обратились к медикам. Ее возили в Москву, но врачи не могли решить: нужна ли операция. Все в один голос твердили: «С такими проблемами она не проживет больше 15 лет». А конкретный диагноз ей не поставили до сих пор. Медики говорили, что набор симптомов не подходит ни под одно конкретное заболевание. В мире такого человека, вероятно, больше нет.

Девочка росла, вела обычный образ жизни, отличаясь от остальных лишь худобой. А затем к семи годам правая ножка укоротилась и потянула за собой позвоночник. Как итог – сильное искривление. Появились проблемы с рукой. Не работали сначала только пальцы, а затем и вся кисть. Со временем становится только хуже. К тому же стало падать зрение. Но в дружной и крепкой семье Катя росла счастливой. Мама переживала только за то, что дочь не выйдет замуж. Но зря!

Екатерина благодарит Бога за каждый прожитый день.Фото: Из личного архива героя публикации

Данный Богом

В 32 года в социальной сети ей написал Дмитрий. В тот момент у нее на аватарке стояла смешная фотография в зеленом парике. С нее и началась их история. Мужчина вспоминает, что, когда увидел снимок, подумал, что девушка очень веселая, и решил написать, проверить.

С этой фотографии началась история любви Екатерины и Дмитрия.Фото: Из личного архива героя публикации

Первое свидание в кинотеатре, а через месяц – предложение руки и сердца во время похода на байдарках по реке. Уже через восемь месяце они поженились. Шло время, но пополнения в семье все не случалось.

Тогда через два года супруги поехали в Израиль и в храме Успения Богородицы они увидели пару, молящуюся перед иконой. Катя сразу поняла, что просят они о детях. В этот момент молитва полилась и из ее уст.

Уже через полгода ее просьба была услышана. Но вместе с долгожданной беременностью пришли и тяжелые испытания. Сначала врач сказал, что с плодом растет миома, но после операции все же удалось сохранить ребенка. Он родился в третью годовщину их свадьбы. День в день. Мальчика назвали Богданом. Ведь чудо подарил им Бог.

Сын Богдан.Фото: Из личного архива героя публикации

«Нехорошие клетки»

- В роддоме, когда мы налаживали кормление, врачи нащупали уплотнение в груди и рекомендовали мне после окончания вскармливания сделать УЗИ, - вспоминает Екатерина.

Уже через три месяца наша героиня обратилась к онкологу. В груди действительно была опухоль, но доброкачественная – фиброма. Девушке сделали операцию, и она быстро вернулась к делам. Но не тут-то было. Спустя полгода чуть ли не на том же месте снова возникло новообразование. И опять доброкачественное. Снова операционный стол и все по той же схеме. Казалось бы, что может еще случиться?

- Прошел год или полтора после последней операции, и во время приема душа в другом месте груди я нащупала у себя шишку размером с фундук. Сразу поняла, что это уже что-то не очень хорошее. Но к врачу сразу не пошла. Наверное, надеялась на то, что все пройдет, рассосется. Может быть, боялась. В итоге через месяц все-таки решилась. Обратилась к онкологу, который уже меня знал, - делится девушка.

Медики заявили Екатерине, что ее снова ждет операция. Брать биопсию не стали. Опухоль удалили и только потом отправили на гистологию, чтобы определить характер. Результат пришел быстро, и специалист пригласил пациентку на беседу.

- Врач сказал, что у меня нашли нехорошие клетки. Он их так мягко назвал, чтобы меня не шокировать. Мне никто не говорил, что у меня рак, никто не произносил такого слова. Доктор разговаривал со мной аккуратно, берег. Меня ждала уже более серьезная операция, - рассказывает Екатерина.

Перед такими операциями всегда проходит комиссия врачей, на которой больному предлагают тот или иной метод лечения.

- Я не фантазировала, не читала, не залазила в интернет, просто доверяла профессионалам. К тому же я не знала, что предложат медики. А подруга тогда сказала, что грудь отрежут и все! Тогда только до меня дошло, что происходит. Она была права, врачи заявили, что у меня нет других вариантов, - делится девушка.

Медики заверили Екатерину, что операция не сложная, не опасная. Все должно было пройти хорошо. Но…

«Никто не знал, выживу я или нет»

- После операции помню только то, что меня привезли в палату, я позвонила родным, сообщила, что все в порядке, а затем – пусто. Очнулась уже в палате в БСМП. Врачи объяснили, что случилась кома. В ней я находилась несколько дней. Никто не мог понять, из-за чего это произошло. Списывали на инфаркты, инсульты, называли и другие страшные диагнозы, но все было проще, - говорит Екатерина.

Уже потом в медицинском заключении наша героиня прочитала, что причиной ее комы стала передозировка анестезией.

- Мне неправильно рассчитали препарат. Хотя перед операцией я специально обратила внимание анестезиолога на свой вес и попросила быть осторожней, - рассказывает девушка.

В итоге произошла интоксикация головного мозга, и она впала в кому.

- Я не приходила в сознание, и муж пригласил в палату батюшку для того, чтобы он меня причастил. Никто не знал, выживу я или нет. Готовились к самому худшему. Батюшка даже исповедовал меня. Задавал вопросы. В этот момент я пришла в себя. И он сказал, что я буду жить. За меня все молились. Вот и вымолили, - рассказывает наша героиня.

Еще две недели девушка провела в реанимации, а затем ее перевели в стационар. Это было в декабре 2014 года. Выписали Екатерину 30 числа.

- Тот Новый год праздником назвать сложно. Он был самым грустным в моей жизни. Состояние ужасное. Я будто бы вернулась с другой планеты. Не понимала, что со мной произошло, где была. Немного приходило осознание того, что я была не на этом свете, но в то же время я и на том не была. Очень странное ощущение, знаете. Будто бы ты оказался в каком-то фантастическом портале, - делится ощущениями Екатерина.

Кстати, анестезиолога за его ошибку, которая чуть не унесла жизнь девушки, с работы не уволили.

- Мы не стали устраивать никаких разборок и предъявлять претензий. Сначала было не до того - пыталась просто выжить. А когда я выжила, то была этому настолько рада, что уже не осталось никакого желания воевать. Тем более, что это только версия, это надо было еще доказать. А сил на это нет, - рассказывает наша героиня.

Екатерина и Дмитрий прошли все трудности вместе.Фото: Из личного архива героя публикации

«Меня обездвижило еще на несколько месяцев»

Химиотерапию Екатерине назначать не стали. Но кома и сама операция растянули процесс восстановления. На реабилитацию ушло около двух месяцев. Осложнялось все и тем, что девушка долгое время находилась без движения.

- Кома сказалась на легких, у меня начался бронхит. Был и тромбоз. Но в итоге резервов моего организма хватило, и я восстановилась. Врачи сказали, что опухоль оказалась гормонозависимой. В таком случае не требуется химиотерапия. Но мне назначили пятилетнюю гормональную терапию, которая тоже имеет свои последствия, - говорит девушка.

У Екатерины появился остеопороз: хрупкость костей. Через полгода после начала терапии она поехала вместе с семьей кататься на роликах и велосипедах. В какой-то момент наша героиня не смогла удержать равновесие и упала, сломав себе шейку бедра.

- Меня обездвижило еще на несколько месяцев. Пришлось лежать, ходить на костылях. В этот момент муж снова посоветовал пригласить батюшку, чтобы меня причастили на дому. Так я и сделала. Позвонила в храм Андрея Первозванного, который находился недалеко. Пришел отец Николай. Мы с ним поговорили. После этой беседы он стал моим духовным наставником, давал читать литературу, отвечал на мои вопросы. С ним я потихоньку воцерковилась. С Богом переносить все жизненные трудности легче. Вера укрепляет, - рассказывает Екатерина.

«Жить очень сильно хочется»

Счастливая семья.Фото: Из личного архива героя публикации

Девушка говорит, что в ее жизни не так много изменилось после пережитой болезни. Но сказать, что все осталось, как и прежде – нельзя. Сил меньше, появилась усталость и быстрая утомляемость.

- При этом жить все равно очень сильно хочется. Хочется поддерживать прежний уровень, путешествовать, общаться с людьми, узнавать что-то новое, видеть, как растет сын, и вместе с ним радоваться его успехам. Это я и стараюсь делать, - делится девушка. - Для меня важно то, что я сейчас жива. Все финансовые трудности - это ерунда, когда у тебя есть жизнь. Ведь ты просыпаешься по утрам, видишь своих родных, которые здоровы и улыбаются тебе. Это само по себе большое счастье. Но, к сожалению, люди начинают это понимать, только когда оказываются на краю, когда возникает риск все потерять, - считает Екатерина. - Но самое главное - я познакомилась с чудесными людьми. В храме у нас появилась община, где я могу беседовать с прекрасными православными людьми.

А еще девушка начала заниматься общественной деятельностью. Она вступила в воронежское сообщество 1+1 для людей с инвалидностью. Также Екатерина принимает активное участие в развитии организации «Время жить» для тех, кто столкнулся с онкологическим заболеванием.

- Когда людям озвучивают диагноз, их охватывает паника, страх. В этот момент они не способны принимать адекватные решения. Наше сообщество предназначено для того, чтобы помочь им в этой ситуации. С заболевшими работают психологи. Мы даем им необходимую информацию и поддержку. Я на себе испытала, как это все важно, - делится наша героиня.

Екатерина понимает, что и к ней болезнь может вернуться снова, но сейчас для нее это не важно.

- Возможно и другое заболевание. Но я не думаю об этом, я живу сегодняшним днем. Благодарю Бога за это. Стараюсь привнести в каждый день как можно больше пользы окружающим, своей семье. Самое главное - быть полезной. Оставить какой-то след на этой Земле. Пусть он будет небольшой. Но благодаря нему, я пойму, что пришла в этот мир не зря, - считает девушка.