Коронавирус в Воронеже: жильцы многоэтажек, опасаясь заражения от соседей, заклеивают вентиляционные отверстия

По мере того, как в Воронеже растет число заболевших коронавирусом, среди горожан растут тревога и даже панические настроения. В подъездах появляются объявления, сообщающие об инфицированных соседях и опасности заражения. В такой обстановке некоторые излишне мнительные жильцы доходят до того, что заклеивают вентиляционные отверстия, чего делать категорически нельзя.

- Заклеивать или закрывать вентиляционное отверстие на кухне или в ванной шкафами, вытяжками, картинами, декоративной плиткой, другими элементами мебели и интерьера в квартирах с газовым оборудованием запрещено и очень опасно, - рассказал Эдуард Баркин, директор УК Ленинского района. - Вентиляция должна быть свободна для того, чтобы выводить продукты горения из квартиры. Более того, включать газовую колонку или плиту в закрытых помещениях тоже нельзя. При работающих газовых приборах необходимо обеспечить приток свежего воздуха: просто открыть окно на режим проветривания.

Если раньше деревянные рамы пропускали воздух, теперь герметичные стеклопакеты полностью предотвращают приток свежего воздуха в помещение, что чревато отравлением угарным газом.

В городском управлении по делам ГО и ЧС добавили, что кроме отравления, нарушение системы вентиляции может привести к другим неприятным последствиям. Например, к появлению плесени из-за высокого уровня влажности, что повлечет за собой ухудшение здоровья.

Мы также попросили медиков прокомментировать опасения и тревоги горожан. Вот, что нам ответили в пресс-службе департамента здравоохранения региона:

- По информации НИИ эпидемиологии, передача коронавируса происходит воздушно-капельным путём при разговоре с инфицированным человеком на близком расстоянии (менее 2 метров), и если он кашляет или чихает, не прикрывая при этом рот и нос. Возможен и контактный путь передачи, например, если поздороваться за руку с инфицированным человеком, а потом прикоснуться руками к своему лицу или глазам.

Из этого следует, что подцепить вирус из вентиляции практически нереально, а вот отравиться угарным газом – угроза серьезная.