Из-за коронавируса власти просят воронежцев не посещать кладбища на Пасху

В правительстве Воронежской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом. Это произошло в минувшую пятницу, 10 апреля, в рамках заседание регионального оперативного штаба по противодействию инфекции.

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ ПАСХИ И ОТМЕНА ПЕРВОМАЯ

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области Ольга Фуфаева заявила, что нужно усилить дезинфекционную обработку мест массового скопления людей. Это подъезды и лифты многоэтажек, пассажирский транспорт, места накопления ТБО на контейнерных площадках. Помимо перечисленного, необходимо увеличить дезинфекционный полив улиц в населенных пунктах. Она подчеркнула, что распространение COVID-19 отмечается уже у членов семей и близкого окружения заболевших. Это говорит о несоблюдении режима самоизоляции и нарушении правил безопасности в очагах. Кроме того, Ольга Фуфаева считает важным ограничить массовое посещение кладбищ в преддверии череды пасхальных праздников. Исключение можно сделать для погребальных процедур.

Губернатор Александр Гусев в ответ озвучил уже принятое решение: кладбища в Воронежской области не будут закрывать для посещений. Однако в отличие от прошлых лет дополнительные маршруты автотранспорта на этот раз открываться не будут. Жителям области рекомендуют на период режима самоизоляции не посещать могил родственников и не принимать участия в богослужениях.

– Мы будем просить владыку Сергия и настоятелей храмов, чтобы они советовали верующим оставаться в этот день дома. Постараемся дистанционно организовать показ богослужений из Благовещенского Кафедрального собора и других значимых храмов на территории региона, – сообщил губернатор.

Также он сказал, что праздник Первомай в этом году не состоится, профсоюзам будут рекомендовать отказаться от демонстраций. А вот как быть с Днем Победы, до конца пока не ясно. Окончательное решение по 9 Мая воронежские власти огласят в последнюю неделю апреля.

ОПЛАТА КВИТАНЦИЙ ЖКХ И СОЦПОДДЕРЖКА

Кроме того, Александр Гусев распорядился высылать квитанции на оплату ЖКХ не сразу по всем адресам, а партиями, растянув их на 10 дней. Это позволит людям постепенно, без лишней толкотни в банках и отделениях почты погасить свои платежки.

О мерах соцподдержки рассказала руководитель департамента социальной защиты Ольга Сергеева. Федеральная выплата семьям, имеющим право на материнский капитал, в размере пяти тысяч рублей предоставляется по заявительному принципу. На данный момент таких заявлений поступила почти одна тысяча.

Еще пять тысяч рублей будет добавлено из регионального бюджета. Эта выплата предоставляется автоматически семьям, имеющим право на получение регионального маткапитала, при наличии детей до трех лет. Право на такое пособие имеют 19 тысяч семей области.

С 11 апреля волонтеры и соцработники начали разносить по домам одиноким малообеспеченным гражданам старше 65 лет и инвалидам бесплатные наборы продуктов и товаров первой необходимости. Пока таких наборов 10 тысяч, но 20 апреля поступит еще столько же.

И, наконец, дети с ограниченными возможностями и дети из малообеспеченных многодетных семьей с 14 апреля начнут получать денежную компенсацию школьного питания.

ВСЕХ ПРИЗЫВНИКОВ ПРОТЕСТИРУЮТ НА КОРОНАВИРУС

По словам военного комиссара Воронежской области Сергея Панкова, призывная кампания в регионе, как и по всей стране, начнется 6 мая и будет проводиться с раздельным вызовом по дням явки. В настоящее время работа с призывниками ведется дистанционно.

– Нам этот месяц необходимо использовать, чтобы потом явку обеспечить. Призыв будет короткий, и мы должны понимать, кто из призывников на месте, кого надо разыскивать. Призывникам будем делать тесты на коронавирус, – заявил губернатор.

В завершение управляющий Воронежским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Юрий Остапенко доложил, что с 6 по 19 апреля работающие граждане в возрасте 65 лет и старше, не переведенные на дистанционный режим и не находящиеся в ежегодном оплачиваемом отпуске, имеют право оформить больничный и получить пособие в связи с карантином. Всего таких в регионе около 30 тысяч.

– Мы специально этот вопрос вынесли в повестку, чтобы еще раз заострить внимание: люди 65 лет и старше должны находиться дома на самоизоляции. Только в исключительном случае они могут находиться на работе. Это категория граждан требует особого внимания, – подчеркнул Александр Гусев.