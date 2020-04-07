Воронежская «Квадра» возобновила работу Центров обслуживания клиентов в дистанционном режиме

Личный прием посетителей в офисах проводиться не будет, все обращения потребителей по услугам отопления и горячего водоснабжения специалисты филиала рассмотрят дистанционно.

Для решения любых вопросов клиентам предлагается использовать онлайн-сервис Личный кабинет на сайте lkk.quadra.ru и в мобильном приложении. Ранее компания расширила возможности «Личного кабинета» для физических лиц: заявления или электронные копии документов, поданные через этот сервис, принимаются наравне с оригиналами по всем видам обращений. Кроме того, с помощью «Личного кабинета» также можно передавать показания приборов учета и без комиссии оплачивать услуги.

«Мы понимаем, что не у всех жителей есть возможность воспользоваться дистанционными сервисами оплаты услуг и передачи показаний. Поэтому еще на прошлой неделе компания приняла решение приостановить начисление пени для всех физических лиц за поставку теплоэнергии (без обнуления ранее начисленной). При этом мы рекомендуем клиентам по возможности не откладывать платежи на более поздний срок: отсутствие штрафа не освобождает от обязанности заплатить за оказанную услугу, и, перенося платеж, клиенты в итоге увидят в квитанциях более ощутимую сумму», - сказала руководитель службы по реализации тепловой энергии Елена Долбилина.

Связаться со специалистами Центра обслуживания клиентов Воронежского филиала «Квадры» также можно:

- по телефону 261-92-13 (по всем вопросам); - по телефону 250-90-55 (автоматическая голосовая система приема показаний, круглосуточно в дни приема с 20 по 25 число месяца); - по электронной почте info@voronezh.quadra.ru (по общим вопросам);

- по электронной почте documents@voronezh.quadra.ru (для передачи документов);

- через официальный паблик https://vk.com/voronezh_quadra.

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