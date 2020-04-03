«Ампутацию конечностей и сценический бой дома не освоишь»: воронежские студенты рассказали об учебе «на удаленке»

Из-за пандемии коронавируса с середины марта учебные заведения Воронежа перешли на дистанционное обучение. Студенты из разных вузов и колледжей рассказали нам о проблемах, которые возникли при таких изменениях. А также поговорили о плюсах удаленного освоения программы. В нашем материале - комментарии будущего медика, актрисы, инженера, журналиста и вокалистки.

«75% материала мы всегда изучали самостоятельно»

Не сложно привести в пример факультеты, где не требуется большого количества практических занятий. Но существуют и те специальности, где без них не обойтись. Например, медик не может получать образование из дома, ведь профессия требует навыков. Однако в период экстренных ситуаций приходится применять экстренные меры.

О том, как ВГМУ им Н. Н. Бурденко продолжает работу в условиях карантина, рассказала студентка третьего курса Анастасия Носова:

- Наше обучение проходит в Moodle (виртуальная обучающая среда). Преподаватели выкладывают туда всё, что нам нужно для прохождения темы: лекции, статьи, учебники, а также всевозможные выдержки. Мы это изучаем, а позже проходим тестирование. Таким образом, наши знания проверяются. Даже когда мы получаем от преподавателей обычную лекцию, по ее окончании тоже проходим тест, чтобы программа засчитала нам ее освоение. То есть мы на лекции «присутствовали». Никаких видео-конференций у нас нет, по видео-связи с преподавателями не общаемся. В целом, особо ничего не изменилось. 75% материала мы всегда изучали самостоятельно, что и продолжаем делать сейчас. Для меня здесь нет ничего сложного. Это связано и с тем, что на третьем курсе все спокойнее, чем раньше. Все предметы профильные, и отвлекаться нам не на что. Что касается практических дисциплин, то здесь, конечно, многое изменилось. Например, по оперативной хирургии скорректировали план занятий, поменяли местами темы: сейчас мы должны изучать операции на сосудах, ампутации, а после перейти к топографической анатомии головы, но, разумеется, в домашних условиях невозможно делать сосудистые швы и ампутировать конечности.

75% материала студенты-медики всегда изучают самостоятельно.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«О химических опытах не может быть и речи»

Не меньше, чем медикам не повезло и будущим инженерам: практика для этой профессии - необходимая вещь. Студент второго курса ВГУИТ, специальности МАХП (Машины и аппараты химических производств) Артём Иванов рассказал о том, как проходит их обучение в наши дни. Также он коснулся темы качества работы виртуальной платформы Moodle, на которой и осуществляется общение студентов и преподавателей университета инженерных технологий:

- Из-за того, что с началом дистанционного обучения резко увеличивается посещаемость и количество человек, одновременно находящихся в системе Moodle, сайт «падает». У меня лично это было два раза, но все говорят, что такое случается довольно часто. Существует даже своеобразный «час пик», когда лучше на него не заходить. Но в целом система работает, и это главное. Что касается самого сайта, то он написан довольно удобно, разобраться в нем не составит особого труда. Хотя подавляющее большинство жалуется именно на структуру ресурса: в нем якобы все сложно и не понятно. Но это связано в основном с ленью и скудоумием самих студентов, не желающих разобраться в элементарных вещах. Самые трудные дисциплины для дистанционного обучения - те, которые требуют практических и лабораторных занятий, где нужно работать ещё и руками. Наша специальность сильно связана с химией и физикой, поэтому ни о каких опытах дома не может быть и речи. Обычно все происходит в специализированных лабораториях, так что сейчас мы выполняем только теоретические задания.

Сейчас химики выполняют только теоретические задания.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

«Актерскому мастерству дистанционно не научишься»

А как же поживают студенты, которых обучают искусству? Ведь там практики никак не меньше, чем на технических специальностях. ВГИИ тоже ведет обучение на платформе Moodle. Но как быть тем, кто привык к постоянным репетициям?

Студентка второго курса театрального факультета рассказала нам о том, как будущие актеры подстраиваются под условия карантина:

- Разумеется, на театральном факультете практических занятий намного больше, чем теории, поэтому нам приходится тяжело. Невозможно дистанционно обучаться актерскому мастерству, танцу, сценическому движению, вокалу и сценической речи. Работа актера ведь заключается во взаимодействии со своим партнером, коллективом и в конечном итоге со зрителем. Например, в этом семестре мы проходим сценический бой, но как же можем его изучать, если у нас нет партнёра, с которым нужно драться? Поэтому практика здесь невозможна. Спасает то, что у нас есть тренинги по актерскому мастерству и сценической речи. Мы занимаемся ими вне зависимости от того, учимся или нет. Тренинги по сценической речи включают в себя артикуляционную гимнастику, а по мастерству упражняемся в раскрепощении, в работе с собственным телом. Находясь дома, мы продолжаем работу над ролью, изучаем своего персонажа. Но это только дома, потому что мастерские факультета закрыты. Можно найти и плюсы дистанционного обучения. У меня вот появилось время на ту работу, которую во время учебы не успеваю делать. Например, по сценической речи нужно выучить несколько стихотворений, по истории литературы и истории театра прочесть много произведений.

«Я что, должна петь онлайн?»

Не уходя от темы творческих специальностей, мы поговорили со студенткой Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей. Катя Комарова учится на втором курсе отделения сольного народного пения. Студентам этого направления не до теории. Их программа включает много практических дисциплин. Катя рассказала, насколько тяжело продолжать обучение дистанционно:

- Преподаватели высылают нам задания, мы их выполняем до определенного числа и отправляем на почту или WhatsApp. Задания поступают в большом объеме. С дистанционным обучением у нас трудно, потому что много музыкальных предметов. Это, например, специальность. Моя специальность - вокал, и я, честно, даже не могу представить, как бы мы общались с педагогом онлайн. Я что, должна была бы петь? Из-за таких сложностей мы договорились с преподавателями о репетициях на дому. У нас ведь существует «а капелла», где я пою самостоятельно, а также исполнение с сопровождением (то есть для меня человек играет на инструменте). Разумеется, дистанционный формат здесь не подходит, ведь пропадает динамика. У нас множество тонкостей. К сожалению, из-за всероссийского карантина наши встречи отменились, поэтому нам придется придумать что-то еще. Также могу упомянуть игру на фортепиано. У меня дома нет настоящего инструмента, но есть синтезатор. Конечно же, это небо и земля. С дирижированием тоже много трудностей. Все это - предметы, которым нужно обучаться у педагога. Дистанционно осваивать их очень неудобно: где-то звук виснет, где-то изображение. Большая проблема в том, что после окончания карантина наступит сессия, где мы должны будем сдать все практические дисциплины. А как мы сможем это сделать, если они не подходят для дистанционного обучения? Поэтому педагоги и предложили вариант подобных встреч, где они смогли бы нас контролировать и показывать все лично.

Студенты музыкального колледжа опасаются проблем с сессией.Фото: Евгения ГУСЕВА

«Либо коронавирус, либо «вечные темы»

Свой комментарий также дала студентка факультета журналистики ВГУ. Помимо практических занятий карантин отнял у будущих сотрудников СМИ темы для их материалов, ведь все городские мероприятия отменены. Екатерина Дыгало подробно рассказала о всех особенностях дистанционного обучения ВГУ:

- Университет плохо развит в сфере дистанционного обучения студентов. У нас нет разработанного портала для общения с преподавателями. На нашем факультете чаще всего общение проходит в формате отправки задания на электронную почту старостам и дальнейшего распространения по группам. У нас не проводят онлайн-лекции, а скидывают их в электронном виде для самостоятельного изучения. Материала достаточно для того, чтобы понять ту или иную тему. Мы можем в любое время задать интересующий нас вопрос и на протяжении нескольких часов получим ответ. Так как электронный университет ВГУ работает с перебоями, а других платформ для дистанционного обучения у нас нет, то преподаватели были вынуждены зарегистрироваться в социальных сетях для работы со студентами. У нас почти по каждому предмету есть беседа для обсуждения практических заданий. Там мы разбираем все вопросы, которые нас волнуют; темы, на которые размышляем и пишем тексты; материалы, которые читаем и анализируем.

Наблюдение - только через стекло.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мы учимся на факультете журналистики, поэтому для нас самыми трудными парами в дистанционном формате являются практические. Раньше мы должны были посетить множество событий для того, чтобы написать тексты на актуальную для молодежи тему. А сейчас ограничены в этом. Все массовые мероприятия отменены, все заведения для наблюдения закрыты, и количество людей на улицах минимальное. Для материалов особо не разгуляешься.

Единственное, что нам остается, - либо писать о коронавирусе, либо размышлять на «вечные темы», подтверждая свой материал информацией, собранной дистанционно. Мне кажется, для того, чтобы научиться, нужно слушать и материал, и критику, и задания лично, а не дистанционно. Во время простого обучения мы воспринимали всю информацию проще и разбирали на конкретных примерах во время пары. А сейчас это нужно делать самим, и занимает все вдвое больше времени.