Коронавирус не помешает строительству хирургического корпуса воронежского онкодиспансера

В четверг, 2 апреля, губернатор Александр Гусев провел заседание регионального штаба по строительству социальных объектов в рамках национальных проектов и областной адресной инвестиционной программы. Речь идет о таких нацпроектах, как «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология» и «Культура».

Глава региона подчеркнул, что, несмотря на коронавирус, все запланированные работы должны быть выполнены в срок, их темпы не должны снижаться:

– Все задачи, которые мы ставили перед собой, должны быть исполнены вовремя. Мы не будем рассматривать вопрос о переносах сроков ввода в эксплуатацию социальных и инфраструктурных объектов, – подчеркнул губернатор.

В том числе, речь идет едва ли не о самом сложном и важном объекте – о хирургическом корпусе онкологического диспансера. Не так давно определился генеральный подрядчик, который его будет строить – компания ДСК. Заместитель председателя правительства области Сергей Честикин отметил, что работа на строительной площадке ведется в штатном режиме.

Новый корпус появится рядом с основным зданием онкодиспансера, расположенным на улице Каляева. Здание будет переменной этажности, до девяти этажей. В нем построят стационар на 340 коек, 12 отделений, операционный блок на 14 залов, лабораторную службу, учебные помещения, гараж с подземной четырехуровневой парковкой для 297 машин.

Стоимость нового онкокорпуса составит 2,98 миллиарда рублей. Его должны построить к 1 июня 2023 года.

В правительстве области сообщили, что, учитывая важность и социальную значимость объекта, губернатор поручил расписать подробный график работ на нем.