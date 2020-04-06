2020-04-06T18:33:19+03:00
Общество

Воронежский губернатор оценит эффективность очистки ЛОС

Александр Гусев проанализирует исполнение инвестпрограммы очистных сооружений
Татьяна МИСТЮКОВА
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В понедельник, 6 апреля, губернатор Александр Гусев провел совещание, темой которого стала работа Левобережных очистных сооружений. Точнее, того, как ЛОС выполняет инвестпрограмму по реконструкции существующих и строительству новых мощностей.

Совещание прошло практически «на удаленке» – по интернету: в администрации с губернатором находился лишь заместитель председателя правительства области Сергей Честикин. Остальные участники подключились к обсуждению с помощью видеосвязи. Это руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Максим Зацепин, заместитель руководителя департамента природных ресурсов и экологии области Галина Воробьева и генеральный директор Левобережных очистных сооружений Игорь Житарюк. Он рассказал, что на предприятии работают три линии очистки стоков, производится чистка иловых карт, чистка и ремонт аэрационных систем в аэротенках. Также ведутся работы по модернизации схемы и технологии выгрузки сырого осадка из первичных отстойников.

По словам Игоря Житарюка, весь этот комплекс работ позволил улучшить на ЛОС биологическую очистку поступающих к ним стоков. Кроме того, на предприятии планируют построить новый цех механического обезвоживания осадка. Все это оптимизирует процесс освобождения первичных отстойников от сырого осадка и значительно сокращает время его нахождения в сооружениях мехочистки. Иными словами, за то же время ЛОС сможет «прогнать» через систему первичной очистки большее количество стоков.

Губернатор поручил профильным структурам регионального правительства проанализировать выполнение на ЛОС заявленой инвестиционной программы. Для этого он попросил гендиректора очистных сооружений предоставить всю необходимую информацию:

– Я прошу предоставить нам весь комплекс мер на апрель, чтобы мы могли перед жителями отчитаться, что проблема запахов решена. Департамент ЖКХ проанализирует исполнение инвестиционной программы, в том числе в привязке к мероприятиям с оценкой эффективности. Кроме того, должна быть сделана статистика по обращениям граждан, – заявил Александр Гусев.

Иловые карты ЛОС. Фото Татьяны Мистюковой Фото: из архива «КП»

Иловые карты ЛОС. Фото Татьяны МистюковойФото: из архива «КП»

НАША СПРАВКА

Аэротенк – резервуар, по которому протекает сточная вода, смешанная с активным илом, где происходит биохимическая очистка сточной воды.

Иловая карта (иловые карты) — спланированные ограждённые участки земли для сушки ила (осадков) очистных сооружений. На последних этапах очистки вод на очистных сооружениях образуется слой ила.

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