Воронежские больницы в случае необходимости готовы принять 1,5 тысячи больных коронавирусом

27 марта губернатор Александр Гусев побывал в двух воронежских медицинских учреждениях – в БСМП № 1 и на стройплощадке нового корпуса Воронежского областного противотуберкулезного диспансера им. Н.С. Похвисневой.

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«РАССМАТРИВАЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ»

В БСМП № 1 Александр Гусев посетил корпус, который, по словам главврача больницы Игоря Банина, можно полностью изолировать. Медик отметил, что этот корпус готов функционировать автономно, в том числе в условиях коронавируса. А в целом в больнице 800 коек, из них 36 – в палатах интенсивной терапии и 25 – в реанимационном отделении.

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Александр Гусев отметил, что регион готов уже сейчас принять первую волну больных коронавирусом:

– Если ситуация начнет развиваться чуть драматичнее, то тех мест, которые мы определили в инфекционных отделениях, будет достаточно. Мы страхуемся и рассматриваем мощности, которые нам могут понадобиться при более неблагоприятном развитии. Пока мы говорим где-то о 1,5 тысячи таких мест для размещения больных. Кроме того, мы сейчас решаем большой комплекс задач: помимо площадей, оборудования, это еще и медперсонал. Сомнений нет, что мы это сделаем, и уверен, что нам не потребуется в полном объеме задействовать эти мощности, – заявил губернатор.

В НОВОМ ДЕТСКОМ КОРПУСЕ ТУБДИСПАНСЕРА ТОЖЕ ЗАРЕЗЕРВИРУЮТ КОЙКИ

Затем глава региона посетил строящийся новый детский корпус противотуберкулезного диспансера им. Н.С. Похвисневой на ул. Тепличной, 1. Его возводят неподалеку от основного здания тубдиспансера. По планам стройку должны были завершить в конце этого года. В детском корпусе появится поликлиника и стационар на 50 коек. Из них блок на восемь коек предназначен для пациентов с бактериовыделением, блок на 28 больных – без бактериовыделения, 14 коек – в диагностическом блоке.

Однако срок ввода объекта в эксплуатацию с учетом последних событий может быть скорректирован. Губернатор распорядился закончить часть работ раньше запланированного, чтобы разместить там дополнительные койки на случай активного распространения инфекции.

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– Мы поговорили с руководителями строительных организаций, они обещают ускориться. Это будут площади под размещение. Понятно, что потом нужно будет сюда добавить оборудование, провести дополнительные коммуникации, но это будет делаться уже очень быстро. Вообще, такой вариант развития событий – маловероятный. Но, тем не менее, если есть возможность подстраховаться – почему это не сделать, – сказал губернатор.