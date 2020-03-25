В Воронеже ведомства сменили режим работы из-за коронавируса

В Воронежской области из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции многие организации в том числе и государственные изменили расписание. Часть из них будут решать вопросы только дистанционно.

МФЦ

Так, на прием в МФЦ можно будет записаться через сайт ведомства, с помощью мобильного приложения «Мои Документы. Онлайн» или по телефону 226-99-99.

- Исключение сделают только для тех, кому отказ в приеме документов повлечет за собой утрату права обращения за услугой или привлечение к административной ответственности. Таких граждан будут принимать по «живой очереди», - прокомментировали в ведомстве.

МВД

Для обращения в региональное ГУ МВД также просят использовать возможности портала госуслуг.Там можно зарегистрировать автомобили и прицепы к ним, записаться на прием экзаменов, выдачу и замену водительских удостоверений и справок.

Чтобы обратиться в управления по вопросам миграции (УВМ ГУ МВД), нужно ознакомиться с графиком приема на сайте главного управления и записаться по телефону. Для получения загранпаспорта нужно позвонить по номеру 276-66-98. Для получения, продления виз и выдачи дубликатов миграционных карт - по телефону 277-68-23. Для получения патентов - 207-10-53 (доб. 204).

Чтобы получить свидетельство участника госпрограммы по переселению соотечественников из-за рубежа и постановке их на учет, а также обратиться по вопросам предоставления иностранцам и лицам без гражданства временного убежища на территории России, следует записаться по телефонам: 207-10-51 (доб. 205), 207-10-53 (доб. 205). По тем же номерам можно обратиться по вопросам получения компенсации выплат участникам госпрограмм.

Руководители УВМ временно приостановили прием граждан по личным вопросам.

Департамент физической культуры и спорта

В департамент физической культуры и спорта за консультацией теперь можно обратиться по телефону, через почту России, в форме электронного документа или через портал правительства Воронежской власти. По всем вопросам можно позвонить по телефону 212-68-48 в рабочее время.

Кадастровая палата

В кадастровой палате Воронежской области теперь будут консультировать граждан и юрлиц по телефону 8 473 241 72 21 в дни приема согласно графику на региональной вкладке сайта Федеральной кадастровой палаты в разделе «Записаться на личный прием».

Обращения можно отправить по почте России (394077, Воронеж, улица Генерала Лизюкова, 2) и по электронной почте (filial@3.kadastr.ru), а также по телефону 8-800-100 34 34. Кроме того, можно заполнить специальную форму на официальных сайтах Росреестра и Федеральной Кадастровой палаты в разделе «Обращения граждан онлайн» или оставить обращение в ящике приема корреспонденции филиала на улице Генерала Лизюкова, 2. Узнать о регистрационном номере и ходе рассмотрения обращения можно по телефону 8 (473) 327 18 92 (доб. 2426).

Подать документы на кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость в других регионах РФ можно в офисе Кадастровой палаты на улице Солнечная, 12Б только по предварительной записи. Записаться на прием можно через официальный сайт Росреестра в разделе «Электронные услуги и сервисы» во вкладке «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием», по телефону Кадастровой палаты Воронежской области 8(473) 327 18 99 (добавочный 2442) или Ведомственного центра телефонного обслуживания: 8 800 100 34 34.

«Квадра»

О тех же мерах заявили в ПАО «Квадра». Для того, чтобы местным жителям не нужно было приходить в офис, компания расширила возможности сервиса «Личный кабинет» для физлиц. Теперь при подаче заявления онлайн электронные копии документов будут приниматься наравне с оригиналами по всем видам обращений: заявления на открытие лицевого счета, внесение изменений в лицевой счет, корректировку информации о количестве проживающих и площади помещения, о вводе эксплуатацию и поверку приборов учета и прочие.

Кроме того, с помощью «Личного кабинета» также можно, передавать показания приборов учета, без комиссии платить за отопление и горячее водоснабжение, получать консультацию специалистов, отслеживать историю начислений и платежей.

АО «Воронежская горэлектросеть»

В АО «Воронежская горэлектросеть» напомнили, что все вопросы, связанные с электроснабжением, потребители могут решить в удаленном формате при помощи онлайн-сервисов.

Подать заявку на оказание услуг в электронном виде, а также узнать о причинах отсутствия электроэнергии и планируемых сроках восстановления электроснабжения можно через личный кабинет на официальном сайте предприятия. Получить подробную консультацию по доступу и работе в личном кабинете можно по телефону (473) 252-10-65. Для круглосуточной связи с потребителями работает горячая линия— единый многоканальный телефон 8 (800) 450-11-05 (звонок бесплатный).

ЗАГС

Воронежский ЗАГС ограничил доступ в помещения управления на площади Ленина, 11, а также в архив на улице Домостроителей, 13.

На прием в отделы ЗАГСА можно будет попасть только по предварительной записи, в том числе по телефону, чтобы избежать скопления людей.

- отдел ЗАГС Железнодорожного района г. Воронежа, 212-64-18

- отдел ЗАГС Коминтерновского района г. Воронежа, 212-64-19

- отдел ЗАГС Левобережного района г. Воронежа, 248-27-57

- отдел ЗАГС Центрального и Ленинского районов г. Воронежа, 212-64-17

- отдел ЗАГС Советского района г. Воронежа, 263-82-51

В ведомстве рекомендовали по возможности отказаться от личного посещения отделов ЗАГС и подавать заявления на регистрацию брака через портал Госуслуг.

Паспортные столы и ГК «ПИК-Комфорт»

В Воронеже меняется график работы офисов 22 управляющих компаний. и паспортных столов.

С 25 марта и по 13 апреля управляющие компании будут открыты для посещения по будням с 10.00 до 17.00. Паспортные столы будут закрыты для доступа.

- Чтобы получить справку о составе семьи, зарегистрировать или выписать жильца из квартиры необходимо предварительно заказать нужный документ по телефону. По готовности справки, сотрудник паспортного стола пригласит собственника к конкретному времени. Подобная мера поможет избежать очередей в паспортных столах и сократит время пребывания в учреждении до минимума, - отметили в ГК «ПИК-Комфорт». - Напоминаем, что практически все коммунальные вопросы жители могут решить дистанционно, позвонив по многоканальному, круглосуточному телефону Контакт-центра УК «ГК «ПИК-Комфорт»: (473) 200-8-300. По этому номеру можно оставить заявку на проведение работ, получить разъяснение по начислениям в квитанции за жилищно-коммунальные услуги, в случае аварии узнать о времени и причине ограничения поставки коммунального ресурса.

Ознакомиться с УК, которые входят в ГК «ПИК-Комфорт», а также с телефонами паспортных столов можно по ссылке.

Суды

С 19 марта по 10 апреля в Воронежской области, как и в целом по России, приостановили рассмотрение судебных дел. Не всех – продолжат разбирать дела о мере пресечения, о защите интересов детей или человека, признанного недееспособным, в случае отказа его законного представителя от врачебной помощи, необходимой для спасения жизни, а также не требующие участия сторон (упрощенное производство).

Кроме того, приостановили личный прием граждан, а также ограничили доступ людям, не участвующим в судебных процессах.

Заявления и жалобы можно направлять через раздел «Обращения граждан» официального сайта суда или на его официальную электронную почту, а также обычной почтой.

Процессуальные документы могут быть направлены в электронном виде через личный кабинет пользователя, созданный в разделе «Подача процессуальных документов в электронном виде» официального сайта суда, или опять же по почте.

Судебные приставы

В аппарате Управления ФССП по Воронежской области и районных отделах судебных приставов также временно приостановили прием граждан. Для получения информации по интересующим их вопросам использовать данные сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России, обращаться в районные отделы судебных приставов в письменной форме, включая использование средств электронной связи, а также посредством интернет-приёмной и телефонной связи.

Письменные обращения, запросы, заявления, а также исполнительные документы можно оставлять в боксах (почтовых ящиках), расположенных на входе в каждое структурное подразделение Управления, а также направлять посредством услуг почтовой и электронной связи.

Мэрия и управы районов

Временно отменили и личный прием граждан в мэрии и управах районов. Сделали это до тех счастливых времен, когда нормализуется ситуация с коронавирусом. Однако можно обращаться в электронную приемную на сайте мэрии либо по почте (394018, г.Воронеж, ул.Плехановская, 10). Туда можно пересылать документы по вашей проблеме.