Как в воронежских торговых центрах борются с коронавирусом

В условиях пандемии коронавируса наибольшие опасения как места большого скопления людей вызывают торговые центры. Мы решили связаться с четырьмя воронежскими ТЦ, чтобы узнать, какие меры предосторожности там предпринимают.

- Мы закрыли все развлекательные заведения: «Кидбург», кинотеатры, беби-клубы, центр боулинга и бильярда,- рассказали в ТРЦ «Град». - Раз в два часа проводим влажную уборку кнопок лифта и эскалатора. У входа в ТЦ, а также в торговые галереи и на фуд-корт посетители могут воспользоваться дезинфицирующими средствами. Еду при покупке выдают не в подносах, а в пакетиках. Запускаем ролики о профилактике коронавируса по радио. Каждое утро меряем температуру у своих сотрудников, а также выясняем, не болеет ли кто-то из них в семье. Систему вентиляции запустили в усиленном режиме – примерно вдвое интенсивнее, чем обычно.

- У нас временно закрыли «Синема-Парк», - сообщили в ТРЦ «Галерея Чижова» - В ресторане «Балаган-сити» отменили шоу-программы. Раз в два часа проводим уборку в нашем торговом центре. Не пускаем на работу сотрудников с признаками ОРВИ, их отправляем домой приходить в себя. Администраторы и уборщики помещений обеспечены медицинскими масками. На фуд-кортах переставили столы, чтобы увеличить расстояние между ними. Развиваем интернет-магазины, чтобы обслуживать клиентов в удаленном режиме. Работают также автоматические пункты выдачи товаров. По радио сообщаем, какие меры предосторожности нужно соблюдать во время пандемии коронавируса.

В ТРЦ «Московский проспект» с коронавирусом борются так:

- Проводим уборку мест общего пользования шесть раз в день. Дезинфицируем помещения, обрабатываем все контактные поверхности – столы, ручки, поручни эскалаторов - специальным хлоросодержащим средством каждые полчаса. Также в целях профилактики делаем дополнительную санитарную обработку вентиляционных камер, рабочих мест сотрудников. Все мероприятия перенесены, кинозалы закрыты. Мы закупили бесконтактные дезинфекторы и устанавливаем их на входах в наши объекты, в зону фуд-корта и на детской площадке. Своими силами сделали несколько роликов и разместили их в социальных сетях в аккаунтах наших объектов (кроме «Московского проспекта», это также ТЦ «Пять Столиц» и спортивный центр «Гран-при»). Понимаем, что в информационном потоке, где часто за истину выдается абсолютная чепуха, важно объяснять людям превентивные способы защиты и правила поведения в новых условиях.

В ТРЦ «Максимир» сообщили, что также временно прикрыли все развлекательные мероприятия. По периметру торгового центра и в раздевалке установили дезинфицирующие средства. Также разместили информационные стенды о профилактике коронавируса. О мерах безопасности под роспись проинформировали арендаторов. В торговом центре также регулярно проводят влажную уборку.

Во всех четырех торговых центрах отметили, что, несмотря на вынужденные каникулы, школьников приходит очень немного. И уж точно нет, как бывало раньше, шумных подростковых компаний. То ли сами школяры прониклись сложностью ситуации, то ли ребят стали лучше контролировать родители.

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